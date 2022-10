Palmeiras vence Athletico e fica próximo de título

O Palmeiras esta muito perto de conquistar o Campeonato Brasileiro. Na noite de ontem (25), o Verdão bateu o Athletico por 3 a 1, na Arena Baixada, pela 34ª rodada da competição. Com um show de Endrick, o clube conseguiu a virada e praticamente garantiu o título.

VAMOS PRA CIMA, PORCO! 💪🐷 Com dois de Endrick e um do Gómez, vencemos o Athletico-PR e seguimos lutando rumo ao nosso objetivo! FALTA POUCO!#AvantiPalestra #CAPxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/55ieA0CZnF — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 26, 2022

Com a vitória de hoje, o Palmeira soma 74 pontos, enquanto o Inter, vice líder, soma 61. A definição do título vai depender de empates do Corinthians e do Colorado nos jogos desta quarta-feira (26).

Já o Athletico se volta para a grande final da Libertadores, contra o Flamengo, no próximo sábado (29). O time de Felipão não poupou jogadores, pensando em não perder o ritmo para a decisão.

Como foi Athletico x Palmeiras

O jogo começou intenso e com um alviverde dominante. Porém, o Furacão soube equilibrar a partida. Aos 30 minutos de jogo, o zagueiro Matheus Felipe acerto um belo chute, da intermediária, para abrir o placar. O primeiro tempo ainda teve pressão palmeirense, mas sem surtir efeito, o que fez Abel Ferreira mexer para a segunda etapa.

A solução foi a jovem promessa Endrick. O jogador, de apenas 16 anos, mostrou o porquê de ser a maior promessa do futebol brasileiro e mudou a cara da partida. O garoto recuperou a bola no ataque e, após bate-rebate na área, Scarpa empurrou para o gol para empatar. Inicialmente, o gol foi creditado a Endrick, mas depois a CBF mudou a autoria do lance.

O atleta Tomás Cuello, do Athletico, ainda foi expulso devido a reclamações. Com a superioridade, não demorou para o Alviverde virar a partida. Assim, aos 24 o menino Endrick marcou de cabeça após cruzamento de Rony. Com este gol, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo time profissional do Verdão, aos 16 anos, 3 meses e 4 dias.

Ainda deu tempo do clube aumentar a vantagem. Após cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa, Gustavo Gómez fez o terceiro. Final de jogo 3 a 1 Palmeiras.

