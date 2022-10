Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você pode seguir adiante com as mudanças que começou. Ainda que precise fazer alguns sacrifícios, as transformações serão importantes para você. Pode ganhar uma grana inesperada, mas também pode ter gastos não planejados, por isso, procure controlar bem suas despesas e tente ter uma reserva para qualquer emergência. Há risco de se decepcionar com alguém próximo no início da tarde – tente não guardar rancor. Você está super atraente e vai ser fácil seduzir quem deseja, seja na paquera ou no romance. Seus desejos estarão à flor da pele e você tem mais é que realizar as suas fantasias.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Unir-se aos colegas e trabalhar em parceria vai exigir paciência e muito jogo de cintura de você, mas somar forças vai garantir que cheguem muito mais rápido aos objetivos em comum. Invista na cooperação e esforce-se para conciliar as suas vontades com as vontades dos outros, em vez de tentar fazer tudo apenas do seu jeito. No amor, você deve investir num relacionamento mais sério e duradouro. O céu envia ótimos estímulos para um romance com alguém da turma. Se você já tem um amor, estimula o companheirismo e procure alinhar seus planos com os do par. Sonhem juntos e façam acontecer.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Que tal reservar um tempo desta quarta-feira para cuidar da sua saúde? Dê uma pausa na correria e faça algumas ligações para agendar consultas e exames preventivos. Controle o estresse e evite se sobrecarregar no trabalho. Respeite seus limites e valorizar o seu bem-estar. No início da tarde, você pode enfrentar alguns imprevistos. Persista! Boa sintonia com colega pode estimular uma paquera e render um novo romance. Na vida a dois, você vai querer participar mais da vida do par e também deve incluir a pessoa amada em seus planos.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Seu entusiasmo será contagiante e vai motivar todos à sua volta. Sua criatividade também vai aumentar. Você poderá ter ideias incríveis e super inovadoras no trabalho. Mas avalie bem os riscos antes de fazer apostas ou colocar dinheiro em um negócio para não sair no prejuízo. Confie na sorte, mas não abuse. Os atros garantem boas surpresas na paquera e indicam que você vai atrair muitos admiradores com seu charme e carisma. Pode iniciar um namoro com amigo(a) ou com alguém de outra cidade. Quem já vive um romance pode contar com muito carinho e romantismo. Seja criativa e apimente o sexo.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os astros indicam que você vai dividir sua atenção entre a carreira e os assuntos de casa hoje. Quem trabalha em home office, em parceria com parentes ou com produtos e serviços caseiros vai contar com todo apoio do céu para buscar seus objetivos e batalhar por bons resultados no que faz. Em parcerias ou sociedade, procure ser mais flexível para evitar conflitos e achar um meio-termo que agrade a todos. Confie na sua experiência. Quem sonha em reatar deve enfrentar desafios: avalie se vale mesmo a pena insistir. A dois, valorize os momentos de privacidade e abuse da sensualidade.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A comunicação continua sendo seu trunfo para brilhar e se entender com as pessoas. Você terá facilidade para aprender e para compartilhar o que sabe, por isso, estimule a troca de ideias com os colegas e todos sairão ganhando. Mas é bom ter cuidado para não falar demais ou se envolver em assuntos complicados e confusos. Faça a sua parte para evitar ou esclarecer qualquer mal-entendido. Se você estiver a fim de alguém, não pense duas vezes em abrir seu coração e dizer o que sente. O diálogo também deve fluir muito bem no romance. Boa noite para falar de amor e compartilhar sonhos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Controlar os gastos pode ser um desafio um pouco maior hoje, pois Urano indica que você pode ter algumas despesas inesperadas, especialmente no período da manhã. Você também pode perder grana em apostas ou extravagâncias consumistas: evite gastar com supérfluos. A boa notícia é que você também pode ter boas chances de ganhar dinheiro com seu trabalho, então, vigie as oportunidades e arregace as mangas, sem esperar que tudo caia do céu. Procure se soltar mais nas paqueras, pois pode assustar o alvo se fizer muitas exigências. Na união, surpreenda no sexo e controle o ciúmes para não brigar.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Por mais que confie no seu taco, você deve se esforçar para se entender melhor com os colegas e trabalhar em equipe em vez de alimentar rivalidades. Lembre-se de que duas cabeças pensam melhor que uma e que a união faz a força, então, valorize as parcerias. Tensões podem rondar o convívio em família na hora do almoço – evite adotar uma postura autoritária e tente ouvir mais os parentes. Na paquera, você vai encantar quem quiser com seu charme. Só convém ter cuidado para não criar expectativas ou ilusões: mantenha os pés no chão. À noite, que tal um programinha bem romântico a dois?

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os mais experientes costumam dizer que precaução não faz mal a ninguém e é nisso que você deve apostar hoje para se livrar de problemas. Evite confiar demais nas pessoas. Tenha cuidado para não se envolver em fofocas, intrigas e trapaças. E confie na sua intuição para escapar de armadilhas, golpes e falsidades. Guarde seus planos a sete chaves e não comente suas ideias com ninguém. Se você quer manter um romance em segredo, evite se expor e prefira programas caseiros. Na vida a dois, melhore o diálogo, fortaleça a confiança, relembre bons momentos e relaxe nos braços da pessoa amada.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O céu indica um bom momento para pensar no futuro e investir nos ideais. As parcerias estão favorecidas e você apostar na simpatia para motivar os colegas a batalhar pelas metas em comum. Conte com o apoio dos amigos e estimule a troca de ideias, exceto quando o assunto envolver dinheiro. Neste caso, lembre-se do bom e velho ditado: amigos, amigos – negócios à parte. Ótima popularidade nas paqueras. Se estiver a fim de alguém, você vai vencer a timidez e abrir seu coração para o alvo. Quem já encontrou o amor dará ainda mais valoro ao companheirismo e ao diálogo. Faça planos com seu bem.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Com foco na carreira e muita vontade de vencer, você vai priorizar o trabalho e fará tudo que puder para conquistar a atenção dos chefes. Mas pode enfrentar alguns conflitos com parentes – nem todos vão apoiar seus planos, o que pode causar tensões. Evite bater de frente com pessoas mais experientes, ainda que discorde do que elas pensam. Não custa nada ouvir outras opiniões, mesmo que decida não seguir todas as dicas. Controle suas reações. Quem está livre pode se interessar por alguém influente e bem-sucedido. No romance, procure envolver mais o par em seus planos e seus sonhos.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Estudos continuam favorecidos e você deve ficar atenta para não deixar passar uma boa oportunidade de aprendizado. Se não pode fazer cursos, tente ao mesmo conversar mais com pessoas inteligentes e que já conquistaram o sucesso na profissão. Inspire-se em bons exemplos para evoluir. À tarde, você pode ter alguma preocupação com alguém que mora longe: faça contato. Na conquista, você vai querer conversar para conhecer melhor o alvo antes de investir. No romance, afaste as desconfianças e não deixe o medo distanciar você e seu bem. Melhore o diálogo e fortaleça as afinidades com seu amor.

