Palmeiras terá quatro desfalques para confronto com América-MG

O Palmeiras terá quatro desfalques para o jogo contra o América-MG, nesta quarta (29), às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão.

O técnico Abel Ferreira e o auxiliar João Martins são as baixas na comissão técnica. Abel recebeu um cartão amarelo aos 50 minutos do 2º tempo contra o Fortaleza e está suspenso. João Martins foi expulso na partida, e também não estará no banco.

Gustavo Gómez e Mayke serão desfalques no time titular, também por suspensão. O zagueiro paraguaio foi expulso por parar um contra-ataque do Fortaleza, e o lateral levou o terceiro amarelo — por reclamação — e ambos cumprem suspensão.

O zagueiro Luan ainda é dúvida, o defensor se recupera de uma lesão na coxa e está em processo de transição. Dudu (cirurgia no joelho) e Gabriel Menino (cirurgia no tornozelo) seguem em recuperação no departamento médico.

O Palmeiras segue líder do Brasileirão pelo saldo de gols. O Flamengo venceu no fim de semana e chegou aos mesmos 63 pontos do Alviverde. No entanto, o time de Abel Ferreira leva a vantagem no saldo de gols (26 contra 17).

Após o jogo contra o América-MG, o Palmeiras terá mais dois jogos: Fluminense, no Allianz Parque, e Cruzeiro, no Mineirão.

Com informações da Folhapress, por Flavio Latif