Palmeiras recebe América-MG em ‘jogo da taça’; confira prováveis escalações

O Palmeiras enfrenta o América-MG, na noite de hoje (9), às 20h30, no Allianz Parque, pela 37ª (penúltima) rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será o ‘jogo da taça’, ocasião que será o último jogo do Verdão em casa na competição e, tradicionalmente, é levantada o troféu pelos campeões.

O clube garantiu o título antecipado na 35ª rodada, com a goleada sobre o Fortaleza jogando em casa. Em campanha histórica, o Verdão dominou o campeonato e vence de maneira incontestável. Para a partida de hoje, os jogadores tem como meta conquistar 80 pontos na competição, superando as campanhas dos títulos de 2016 e 2018. Com 78, uma vitória garantiria mais um objetivo cumprido aos jogadores comandados por Abel Ferreira.

Já o América ainda tem grandes pretensões no campeonato. O clube sonha com uma vaga na Libertadores, que seria a segunda consecutiva. Na sétima posição, com 52 pontos, a vitória fez aumentar as chances de classificação para a Libertadores do ano que vem. Para garantir o G-8, o América-MG só depende dele, e a vitória no Allianz Parque é fundamental.

Prováveis escalações

Se diante do Cuiabá o técnico Abel Ferreira teve 4 desfalques, contra o América-MG a tendência é que ele escale força máxima, ou quase isso, já que existe a possibilidade dele preservar Weverton e Piquerez. O goleiro já foi convocado para a Copa do Mundo, enquanto que o lateral está na lista dos pré-convocados do Uruguai.

Suspensos na última rodada, Zé Rafael e Scarpa voltarão ao time nos lugares de Atuesta e Tabata, respectivamente. Poupado em Cuiabá, Endrick retomará o trio ofensivo com Dudu e Rony.

Time provável: Weverton (Marcelo Lomba); Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Endrick.

Já o América terá força máxima nesta penúltima rodada. O zagueiro Éder, poupado na última rodada, deve ser um dos titulares diante do Palmeiras, no lugar de Ricardo Silva. No mais, a equipe deve ser a mesma que bateu o Bragantino no último sábado.

Time provável: Cavichioli; Patric (Cáceres), Conti, Ricardo Silva (Éder) e Marlon; Juninho, Matheusinho (Lucas Kal) e Alê; Felipe Azevedo, Everaldo e Mastriani.

