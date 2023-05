Tríade felina atinge fígado, pâncreas e intestino do gato

Vômitos e falta de apetite são alguns sintomas dessa condição

A tríade felina é uma condição que atinge os gatos e se desenvolve a partir de inflamações simultâneas no fígado, no pâncreas e no intestino. A anatomia específica dos felinos favorece o surgimento desse quadro.

“No gato, as enzimas pancreáticas e secreções biliares são despejadas por um único ducto. Por consequência, ocorrendo inflamação dessa estrutura, pode ocorrer a inflamação dos três órgãos de uma só vez, formando a tríade”, afirma Elisangela Trentin, veterinária especializada em felinos e proprietária da clínica Bigodes e Focinhos Cat, na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo.

Trentin explica que, geralmente, a tríade é reflexo de doenças como a colangite (inflamação das vias biliares) ou a colangiohepatite felina (quando a inflamação das vias biliares se estende para o fígado), a doença intestinal inflamatória e a pancreatite (inflamação do pâncreas).

Os principais sintomas são vômitos, falta de apetite e dor abdominal. Para tratar a tríade, é preciso descobrir qual é a doença de base, ou seja, o que está causando a inflamação nesses órgãos.

“Existe controle das complicações, como as inflamações de vias biliares e hepáticas. Mas, na maior parte dos casos, as doenças de base que provocam a tríade não têm cura, existe apenas controle da doença”, diz Trentin.

O que é a Tríade felina?

A tríade felina é uma síndrome ocasionada por três doenças de forma concomitante: doenças infiltrativas intestinais (benignas ou malignas), colangites ou colangiohepatites, acometendo o fígado e vias biliares, e pancreatite (inflamação no pâncreas). Também já foi relatada a quadríade, quando há o comprometimento de mais um órgão, no caso, o rim.

O que tem de diferente na anotomia do gato que propicia esse quadro?

A anatomia das vias biliares do gato é diferente da dos cães, por exemplo, e por isso os felinos são mais predispostos à tríade. No cão, as secreções digestivas provenientes do fígado e pâncreas são despejadas no intestino separadamente, por estruturas diferentes. No gato, as enzimas pancreáticas e secreções biliares são despejadas por um único ducto. Por consequência, ocorrendo inflamação dessa estrutura, pode ocorrer a inflamação dos três órgãos de uma só vez, formando a tríade.

O que causa a Tríade felina?

A tríade é desencadeada por um processo inflamatório intestinal que tem como base doenças benignas ou malignas, entre elas hipersensibilidade a alimentos, parasitas, doenças inflamatórias intestinais e até mesmo alguns tipo de câncer, como o linfoma alimentar, que é o mais comum.

Quais os sintomas?

O sintoma inicial mais comum é vômito, que se inicia de forma esporádica e vai aumentando de frequência com o tempo, podendo estar associado à diarreia. Com a evolução da doença, o animal pode manifestar falta de apetite, prostração, febre, desidratação, dor abdominal e até icterícia, quando há complicações como obstrução de vias biliares.

Como o veterinário faz o diagnóstico?

O ultrassom abdominal detecta a inflamação de pâncreas, fígado e intestino. Mas, para um diagnóstico mais preciso, para entender a causa de base, é necessária a biópsia.

Como é feito o tratamento?

O suporte para conforto do paciente é importante, como medicação para vômitos, analgésicos, manutenção da hidratação, estimulante de apetite, antibiótico para quadros infecciosos, e anti-inflamatórios à base de cortisona, quando indicado. Na ausência total de apetite por mais de 72 horas, é necessária a passagem de sonda para alimentação, para evitar complicações por um jejum muito prolongado. Seguindo também com o tratamento para causa de base, como controle de parasitas intestinais, troca de dieta e até mesmo quimioterapia para casos neoplásicos.

Existe cura?

Existe controle das complicações, como as inflamações de vias biliares e hepáticas. Mas, na maior parte dos casos, as doenças de base que provocam a tríade não têm cura, existe apenas controle da doença. Esses pacientes tornam-se crônicos e são dependentes de medicação contínua. Mas é importante ressaltar que são pacientes que têm boa qualidade de vida, com grande sobrevida, quando manejados de forma adequada.

A Tríade felina pode levar a óbito:

A tríade pode levar a óbito quando o paciente não recebe o suporte necessário. Mas, quando detectada de forma precoce, existe tratamento com boas respostas.

Como evitar a Tríade felina?

Identificar doenças de base por meio de exames de rotina semestrais ou anuais, como ultrassom e exames de sangue, além de ficar atento a quadros de vômitos, mesmo que eventuais.

