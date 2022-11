Palmeiras bate o Flamengo nos pênaltis e conquista a Copa do Brasil Sub-20

Assim como no profissional, o Palmeiras Sub-20 fecha 2022 com três títulos conquistados. Campeão da tão sonhada Copinha e do Campeonato Brasileiro da categoria, o time bateu o Flamengo em Barueri, neste sábado (12), e ficou também com a Copa do Brasil.

Foi a segunda conquista do Palmeiras no torneio, que hoje veio só nos pênaltis. No tempo regulamentar, o jogo ficou empatado em 0 a 0. Nos pênaltis, o Palmeiras venceu por 4 a 2.

Mesmo jogando com um a mais a maior parte do segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu vazar a equipe carioca. Coube a Jhon Jhon fazer a cobrança que selou o título, que coroa um ano quase perfeito para as categorias de base do clube.

Henri cobrou o primeiro e converteu. Na segunda cobrança do Fla, Kaique pegou a cobrança de Werton. Naves bateu o segundo do Verdão e balançou a rede. Ruan Ribeiro cobrou mal, Kauã quase pegou, mas fez o gol. Na sequência, José Welinton, do Flamengo, isolou. E o camisa 10 do time paulista garantiu o título.

Com informações da Folhapress