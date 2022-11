Reitores agradecem emendas às universidades públicas e instituições federais

Os reitores das universidades públicas e de institutos de ensino superior do Estado elogiaram a ação do governador Reinaldo Azambuja e do governador eleito, Eduardo Riedel, em garantir emendas federais para as instituições no orçamento de 2023 da União, que será votado no Congresso Nacional.

Eles firmaram este compromisso junto com a bancada federal, em reunião que ocorreu na última quarta-feira (09), em Brasília. “Estou muito feliz como reitor, pesquisador e educador da maior universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, por esta decisão da bancada federal, que conta com o apoio do atual governador e do governador eleito. Isto mostra que o investimento em educação é prioridade no Estado”, disse o reitor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Marcelo Turini.

Turini destacou que apoio as universidades sempre é um investimento e não custo ao poder público. “São as universidades e instituições de ensino e pesquisa que dão suporte para o desenvolvimento da ciência, inovação e formação de profissionais. Muito feliz que haverá esta continuidade de recursos por meio das emendas da bancada federal”.

Para o reitor da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Laércio Alves de Carvalho, esta ação mostra a preocupação das autoridades e parlamentares com a educação de ensino superior. “Nós ficamos muito contentes e agradecidos com esta iniciativa da bancada e do governador eleito (Eduardo Riedel), no sentido de priorizar a educação na definição das emendas. A UEMS será contemplada com estes recursos, que vão ajudar na aquisição de equipamentos e construção de novas estruturas para melhorar o bem-estar dos alunos e servidores”.

Dentro deste pacote também estão previstos recursos para IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). “Ao destinar essa emenda de R$ 8 milhões ao IFMS, a bancada federal demonstra a sensibilidade e compromisso com a educação profissional e tecnológica ofertada por nossa instituição. Esse valor será de suma importância para a consolidação dos serviços prestados pelo Instituto em dez municípios e em seus 29 polos de educação a distância espalhados pelo Estado”, destacou a reitora Elaine Cassiano.

Cassiano adiantou que serão feitos os investimentos necessários para ampliar a oferta de cursos técnicos, qualificação profissional, graduação e pós-graduação. “Assim daremos continuidade à nossa missão, que é a de promover a educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão”, completou a reitora. Nesta lista também se inclui a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).

Emendas

Além de recursos para as universidades, institutos de ensino superior e centros de pesquisa, também foram discutidas emendas ao OGU (Orçamento Geral da União) de 2023 para obras de infraestrutura, segurança pública, agricultura familiar, saúde e habitação.

Na área de infraestrutura vai contemplar as obras na rodovia MS-165, conhecida como Sul-Fronteira, dando continuidade ao investimento em Paranhos, com contrapartida de R$ 50 milhões do Governo do Estado; o Anel Viário de Três Lagoas; a BR-419 (de responsabilidade do DNIT) e o receptivo do Aeroporto de Dourados. Ao todo são R$ 284 milhões de emendas coletivas para Mato Grosso do Sul.