Orçamento do São Paulo para 2023 depende da Libertadores

O São Paulo não vive momentos fáceis. Derrotado na final da Copa Sul-Americana, campeonato que era visto como essencial e até mesmo obrigação, o tricolor ainda tem esperanças de conquistar uma vaga para a Libertadores, o que mudaria completamente o orçamento para o ano de 2023.

O clube está na 12ª posição no Brasileirão, com 40 pontos — cinco a menos que o América-MG, que fecha o G8 — , ainda longe da zona de classificação. Para além disso, o time não apresenta um futebol confiável e sua frágil defesa vem causando irritação na torcida.

A diretoria do São Paulo decidiu parar todas as negociações que estavam em andamento para renovação de contratos. O motivo é a indefinição sobre o futuro do clube. Alguns jogadores como Reinaldo, Gabriel Neves, Luisão, Miranda e Igor Gomes estão a espera de uma possível classificação (ou não) para a Libertadores.

Já o caso de Éder e Colorado parece caminhar para uma dispensa. Os jogadores não corresponderam ao longo da temporada e Ceni já mal os coloca em campo. A situação de Rafinha, por sua vez, é diferente. O lateral direito tem metas estabelecidas para uma renovação automática e até agora não as atingiu.

Outro que tem seu contrato chegando ao fim em dezembro é o zagueiro Walce, que ainda não retornou depois de fazer três cirurgias para corrigir uma lesão no joelho. O time ainda pode perder Léo. O zagueiro, que esteve próximo de sair na última janela de transferências, tem sondagens do Angers-FRA. Mas para tirá-lo do Morumbi, o clube francês precisa entrar em acordo com o São Paulo.

Tudo isso será discutido após a difícil tarefa de se classificar. Entretanto, a situação mais do que incomoda o torcedor são-paulino acostumado aos momentos de glória. O clube vive hoje momentos de instabilidade tanto financeiras como políticas e um aumento no orçamento para o ano que vem pode representar uma leve melhora da situação.

