Operário sede empate contra o Cascavel no finalzinho e se complica na Série D

Operário Futebol Clube perde mais numa nova oportunidade de se aproximar dos líderes do grupo A7, pelo Brasileirão da Série D. Na tarde de sábado, o Galo de Campo Grande empatou contra o Cascavel (PR), em 1 a 1 e se complicou na competição. O jogo foi disputado no estádio Jacques da Luz, pela décima rodada do campeonato.

Quem abriu o placar foi Johnny, aos 46 minutos do primeiro tempo. 1 a 0. Já no segundo tempo, aos 45 minutos da etapa final, o meio-campista Gama empata para o time paranaense. 1 a 1. Com o resultado, o Galo segue em oitavo e último lugar no grupo A7, agora com 8 pontos. A Serpente de Cascavel, foi a 10 pontos e segue na sétima e penúltima colocação da chave.

Acompanhe abaixo a tabela do grupo A7, do brasileirão Série D.

Patrocinense (MG): 17 pontos;

Crac (GO): 15 pontos (saldo de gols 5);

Inter de Limeira (SP): 15 pontos (saldo de gols -1);

Ferroviária (SP): 14 pontos (saldo de gols 4);

Maringá (PR): 14 pontos (saldo de gols 2);

XV de Piracicaba (SP): 10 pontos (saldo de gols 0);

FC Cascavel (PR): 10 pontos (saldo de gols -6);

Operário (MS): 8 pontos.

Segundo o regulamento da competição, apenas os quatro primeiros avançam para a próxima fase. Faltam 4 jogos para fechar a fase de grupos e o Galo para avançar precisa vencer os próximos jogos e torcer para os adversários perderem.

No próximo final de semana, o Operário recebe o Maringá (PR) no Jacques da Luz.Depois disso, nas três últimas rodadas, os próximos adversários do Galo são: Patrocinense (fora), XV de Piracicaba (fora) e Ferroviária (em casa).

