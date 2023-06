Mês do Orgulho tem Cine 60+ Envelhecer LGBTQIA+ com exibição de documentário e mesa redonda no MIS

Em celebração ao “Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+”, reconhecido mundialmente em 28 de junho, a Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+ e a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas unem forças para realizar o evento “Cine 60+ – Envelhecer LGBTQIA+”.

O evento, que ocorrerá nesta segunda-feira (26), trará a exibição do documentário “LGBT+60: Corpos que Resistem” seguido de uma mesa-redonda para perguntas e discussões, que será mediada por Plínio Domingues.

Dirigido por Roberta Zampetti, com produção de Alessandra Prenassi, e roteiro de Simone Paula Rêgo, o documentário trabalha a questão do etarismo e da LGBTfobia, e propõe a discussão em cima do envelhecimento desta população.

“Esse debate é para afirmarmos que o envelhecimento perpassa a vida de todo mundo, a população LGBTQIA+ também envelhece. Além de podermos fazer uma interface com as políticas públicas de outras subsecretarias, enfatiza o subsecretário de Políticas Públicas LGBTQIA+, Vagner Campos Silva.

O Cine 60+ Envelhecer LGBTQIA+ será nesta segunda-feira (26), no auditório do MIS (Museu de Imagem e Som), que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. O evento começa às 14h, e encerra às 15h30, com um coffee break.

Com informações da Fundação de Cultura de MS.