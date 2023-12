Operário perde levando goleada e continua com 7 pontos na Série D

Durante a noite de sábado (10), o Crac (Clube Recreativo e Atlético Catalano) venceu o Operário por 4 a 0 em partida válida pela 7ª rodada da Série D no Campeonato Brasileiro de 2023. O jogo, que fechou o primeiro turno da competição, foi disputado no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão (GO).

O placar foi aberto por Jeremias, aos 14 minutos do primeiro tempo. Lucas Gonçalves foi o responsável pela segunda marcação, após o intervalo. Já o artilheiro Kayron consagrou uma dobradinha e decretou a goleada no final do segundo tempo. –

Com o resultado, o Galo volta a 7ª posição da competição. com 7 pontos. O time novamente iguala com o Maringá, mas o time paranaense se mantém a frente por conta da quantidade de gols marcados na rodada. Já o Crac sobe para o 4º lugar.

O time sul-mato-grossense volta em campo para enfrentar o time goiano na próxima quarta-feira (14), às 19h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Acesse também: Sesi Franca derrota São Paulo e conquista o bicampeonato do NBB