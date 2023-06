Colisão entre veículos na BR-267 mata duas pessoas e deixa passageira ferida

Os motoristas Antônio M. Greco, 46, e Sérgio R. Nunes, 43, morreram em um acidente por volta das 22h, de sábado (10), no km 376 da BR-267, em Maracaju, na curva do viaduto da linha férrea. Enquanto a passageira que estava em um dos veículos Marly N. da Silva, 40, ficou gravemente ferida.

Segundo MaracajuSpeed, informações apontam que Marly e Antônio estavam em um veículo Ford Fiesta, de cor Prata, com placas de Maracaju e seguiam no sentido Maracaju/Guia Lopes da Laguna, pela a rodovia BR-267, enquanto Sérgio estava em um veículo Space Fox Comfort, de cor Preta, com placas também de Maracaju, no sentido contrário.

Conforme a ocorrência, por circunstâncias ainda apuradas, o veículo Space Fox teria invadido a pista e colidido frontalmente com o veículo Fiesta.

Os dois condutores morreram no local, enquanto Marly foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro de Maracaju, com uma fratura no joelho da perna direita, e algumas escoriações pelo o corpo, mas não corre risco de morte.

Ambos os veículos ficaram totalmente destruídos, os corpos de ambos os condutores foram removidos, das ferragens, pelos militares do Corpo de Bombeiros, que usaram desencarcerador, para cortar as latas e ferragens dos veículos. Os corpos foram encaminhados ao IML de Maracaju.