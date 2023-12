Litro de leite é encontrado abaixo de R$ 5, nos supermercados da Capital

O litro do leite, que já foi vendido próximo de R$ 8 nos supermercados de Campo Grande, agora já pode ser encontrado abaixo dos R$ 5. No Assaí, por exemplo, está R$ 4,59, nas prateleiras. As informações são da pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado, em seis estabelecimentos. O preço médio do litro do leite, da marca Italac, é de R$ 5,26.

O pão de forma obteve variação de 37,55%, sendo vendido entre R$ 7,99, no Atacadão e R$ 10,99, no Nunes. O valor médio calculado é de R$ 9,30.

O arroz da marca Tio Lautério custa R$ 18,95, no Pires e R$ 22,90, no atacadista Assaí e no supermercado Nunes. O produto variou 20,48%, com preço médio de R$ 21,95. O feijão de 1 kg foi encontrado nas prateleiras entre R$ 6,89 e R$ 8,39, variando 21,77%. O custo médio é de R$ 7,40. A pesquisa mostra ainda que o frango congelado variou 51,94% e obteve preço médio de R$ 10,57. No Atacadão, está R$ 8,49 e no Nunes, R$ 12,90.

Hortifrúti

O quilo do tomate custa R$ 4,99, no Nunes e R$ 7,95, no Atacadão (59,31%). O valor médio calculado é de R$ 6,86. O quilo da banana está R$ 4,69, no Assaí e R$ 8,35, no Pires, obtendo variação de 78,03% e valor médio de R$ 6,33.