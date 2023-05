Confira a coluna “Segredos de Estado”

O cofre

Na maioria das vezes, a união ou a desunião de cofres tem mais peso numa eleição do que a em torno de ideologias e isso, a cada eleição, torna-se um fator decisivo, no período da pré-campanha. Ter recursos financeiros em boa quantidade e, de preferência, que não saia do bolso dos candidatos e dos segmentos da sociedade que os apoiam é sempre o primeiro desejo dos candidatos, em todos os níveis. Especificamente em Mato Grosso do Sul, existem dois cofres, em especial, que são objetos de desejo dos políticos: o do Estado e o da prefeitura de Campo Grande.

Nas duas últimas eleições houve uma união entre os dois, ou seja, estiveram em pelo menos um dos turnos do mesmo lado. Em 2020, na reeleição de Marquinhos Trad, o PSDB, que estava no poder, optou pelo apoio ao prefeito e em 2022, na eleição para o governo, no segundo turno, a prefeita Adriane Lopes apoiou Eduardo Riedel e teve um peso considerável na sua vitória. Para 2024, já há uma intensa mobilização nos bastidores para saber se estarão no mesmo palanque já no primeiro turno, pois isso pode determinar se o pleito irá ou não para um segundo turno.

Acordo

O deputado estadual Coronel David (PL) já teria um acordo com a prefeita Adriane Lopes (Patriota) e seu marido, o também deputado estadual Lídio Lopes, para caminharem juntos na disputa eleitoral de 2024. Por enquanto, não se sabe quem será o candidato a prefeito e quem será o vice.

Fator Bolsonaro

A conversa entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, mediada pelo suplente de senador Tenente Portela, amigo pessoal do presidente, foi interpretada como um sinal de que a prefeita tem conversado com todos e isso significa que ela quer, sim, tentar a reeleição.

Governadora

Dentro do PL aumenta a pressão, tanto em Mato Grosso do Sul quanto em Brasília, para que a senadora Tereza Cristina seja a candidata ao governo em 2026, pois será o melhor momento para ela entrar nessa briga, pois mesmo que venha a perder ainda terá quatro anos de mandato.

Prefeito

As visitas que Eduardo Rocha tem realizado a Três Lagoas começam a deixar intrigados políticos da cidade e do Parque dos Poderes. Para muitos, ele começa a testar a possibilidade de vir a concorrer à sucessão de ngelo Guerreiro, mas, para isso, vai ter que se filiar ao PSDB o que, para muitos, seria apenas uma formalidade.

Recuo

Mesmo sendo considerada como a preferida do governador Reinaldo Azambuja, a deputada Lia Nogueira deu uma boa recuada na sua pré-candidatura à Prefeitura de Dourados, diante das investidas do seu colega, o quase dissidente dos tucanos, Zé Teixeira. Ela tem falado pouco ou quase nada sobre o assunto.

Novo vice

Depois que o ex-governador Zeca do PT praticamente declinou o convite para ser vice de Camila Jara, na disputa pela prefeitura de Campo Grande, conforme propôs o seu sobrinho Vander Loubet, agora o nome da vez é o do deputado estadual Pedro Kemp, que não fala sobre o assunto.

Meninos, eu vi

Ao lado do ex-conselheiro João Leite Schmidt, o ex-deputado Franklin Masruha observava, atentamente, um debate entre membros do PDT sobre alianças que dariam mais peso ao projeto político do partido. Ao ser questionado pelo jornalista Guilherme Filho sobre o que daria mais peso, Franklin respondeu: – O que dá mais peso é o que tem na mão a chave do cofre maior.

Por Laureano Secundo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.