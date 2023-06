2ª Maratona de Campo Grande deve atrair mais de 2 mil corredores

A 2ª Maratona de Campo Grande está se aproximando, com sua data marcada para o dia 2 de julho, e promete ser um evento esportivo imperdível. No entanto, as atividades não se limitarão apenas à corrida de resistência. A partir do dia 30 de junho, a agenda será recheada de shows e palestras, proporcionando uma experiência completa aos participantes e espectadores.

Uma das grandes novidades deste ano é a Cidade da Maratona, localizada nos altos da avenida Afonso Pena, principal ponto turístico de Campo Grande. Será um espaço onde os participantes e visitantes poderão desfrutar de diversas atividades, fortalecendo ainda mais o espírito coletivo que envolve o evento.

A organização técnica da maratona está a cargo da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), liderada pelo presidente Ageu de Oliveira Pereira. Os atletas terão a oportunidade de cronometrar seu tempo, habilitando-se para participar de provas nacionais e obtendo pontuação para acesso ao Bolsa Atleta.

Vale ressaltar que este ano, o evento coincide com as comemorações dos 25 anos da companhia de Gás Natural de Mato Grosso do Sul, reforçando as ações socioambientais da empresa. A expectativa é de mais de 2 mil inscritos nas provas e um público estimado em aproximadamente 7 mil pessoas, que se reunirão para celebrar o esporte e desfrutar de todas as atrações proporcionadas pela maratona.

“Mais que um exercício físico individual em que as pessoas praticam o esporte como estilo de vida, a Maratona de Campo Grande dá visibilidade ao atletismo, congrega toda a população, crianças, jovens, adultos e idosos. É um grande evento de congraçamento e interação social, cultural e esportivo”, destaca o diretor-presidente da MSGÁS.

A Maratona

A Maratona de Campo Grande está sendo organizada para assegurar a participação das várias faixas de esportistas: Para os mais experientes, que se preparam com antecedência e gradativamente participam de provas mais longas, maratona de 21 km; aos corredores com preparação física moderada, uma distância 7 km, e a prova kids destinada às crianças de 3 a 13 anos.

Serviço

A Maratona de Campo Grande é uma realização é da ADAC – Associação Desportiva Atletas de Cristo, com organização da Agência H2O Ecoturismo. Além do Patrocínio Master da MSGÁS, o evento tem o apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Campo Grande.

Com informações do Portal do Governo de Mato Grosso do Sul.