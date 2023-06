Grêmio vence São Paulo de virada e entra no G4 do Brasileirão

O Grêmio recebeu o São Paulo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1, de virada. Calleri abriu o placar para o São Paulo, mas Cristaldo e Reinaldo – fazendo valer a lei do ex-viraram o jogo. Todos os gols foram no primeiro tempo.

Grêmio no G-4. Com o triunfo, o Grêmio foi a 17 pontos e assumiu a terceira colocação. Como só o Palmeiras pode ultrapassar o time gaúcho, a posição entre os quatro melhores está garantida. O São Paulo, que começou a rodada em terceiro, agora é o sétimo. O time paulista soma 15 pontos.

O próximo compromisso do Grêmio é contra o Flamengo, pelo Brasileirão. As equipes se enfrentam no domingo (11), no Maracanã. O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (8), quando encara o Deportes Tolima (COL), pela Copa Sul-americana.

Jogo

Grêmio começou melhor, mas São Paulo abriu o placar. Em casa, o Grêmio se impôs nos primeiros minutos e buscou mais o ataque, tentando construir jogadas pelas pontas. No entanto, em um lance de contra-ataque, os paulistas mostraram eficiência e abriram o placar na primeira chance clara.

O Grêmio não sentiu o gol. Tanto que três minutos depois de levar o gol, obrigou Rafael a fazer duas grandes defesas. No fim, de tanto insistir, os gaúchos empataram, de pênalti, e viraram após falha do goleiro são-paulino.

No segundo tempo, os visitantes voltaram melhor. Não a ponto de dominar o Grêmio, mas o suficiente para deixar a partida igual. No melhor lance ofensivo da etapa complementar, Rodriguinho acertou o travessão gremista. Acesse também: Policia prende suspeito de divulgar foto de menor adolescente

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da Folhapress