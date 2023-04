Operário enfrenta o Toledo pelo rodada inicial do Brasileirão da A3 feminino

O Operário inicia sua caminhada no Brasileirão A3 feminino. A Bicampeã estadual, representante feminino do Mato Grosso do Sul, entra em campo no estádio Jacques da Luz, às 15h para enfrentar o time de Toledo do Paraná que é o atual vice-campeão, serão dois jogos, avança a equipe que fizer mais pontos.

Para este jogo a arbitragem será de Augusto Domingos Borges Ortega, auxiliado pela Árbitro Assistente 1 Elita Maria da Silva, o Árbitro Assistente 2 será Ruy Cesar Lavarda Ferreira, o quarto Árbitro ficará a cargo de Everton Moreira Prates e o Analista de Campo será Manoel Paixão dos Santos.

Os torneios femininos organizados pela CBF se consolidam e conquistam mais visibilidade a cada ano. O ano é especial para a modalidade por tratar-se da realização da Copa do Mundo Feminina FIFA Austrália Nova Zelândia 2023.

O Operário conquistou a vaga disputando o Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol Feminino, que é a competição organizada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul para disputa do título estadual de futebol feminino do Estado. O campeão ganha o direito de ser o representante de Mato Grosso do Sul na Série A3 do Campeonato Brasileiro.

O time do Toledo Pr enfrentou cinco equipes e saiu vitorioso em quatro partidas, chegando à final após derrotar o Coritiba, mas acabou perdendo para a forte equipe do Athletico Pr na decisão. Por outro lado, as jogadoras do time alvinegro conquistaram mais um título ao enfrentarem seis equipes, com destaque para a partida contra sua rival de chave, o Corumbaense. Na final, elas enfrentaram novamente a Serc Chapadão, saindo vitoriosas com um placar de 2×1 e garantindo o bicampeonato estadual, além da vaga para o Brasileirão da A3 Feminino.