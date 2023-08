Operário Caarapoense garante vaga no Campeonato Brasileiro de Futsal

Com ajuda da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o Operário Caarapoense garantiu vaga inédita no Campeonato Brasileiro de Clubes. O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), coloca o estado de Mato Grosso do Sul no cenário da modalidade em âmbito nacional.

Com vaga automaticamente garantida, o Departamento de Futsal do Operário Atlético Clube conseguiu parceria com o Juventude AG (Dourados), que já possui uma comissão técnica fixa sob o comando do professor Edson dos Anjos. A diretoria do Operário Carapoense, já deve apresentar nos próximos dias o elenco, que devem dar mais destaque aos atletas da região que já participou de competições nacionais e jovens talentos da base do clube sul-mato-grossense.

Após aporesentar o elenco, o próximo passo do Operário Caarapoense é conseguir apoio do Governo do Estado e também da prefeitura de Dourados e empresas privadas (algumas já inseridas no projeto) que estarão já estão dando suporte técnico e financeiro para equipe. O principal objetivo, de acordo com os envolvidos, é montar um time forte, com jogadores preparados, para representar Mato Grosso do Sul e futuramente brigar pela disputa do título.

O Campeonato Brasileiro de Futsal masculino contará com a participação de 20 clubes de outros estados brasileiros. Nos dias 24 e 25, a Confederação Brasileira de Futsal apresentará os clubes e realizará o sorteio e como será o sistema de disputa.

“Pensamos em primeiro momento movimentar e valorizar o futsal douradense e assim projetar a cidade no esporte nacional nesta modalidade”, disse presidente do clube professor Leandro Francisco.

