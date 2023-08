Programação do ‘Festival Reviva + Campo Grande’ 124 anos

Programação cultural em comemoração ao aniversário da Capital será entre os dias 23 e 26, das 9h às 22h, em vários pontos da cidade

A Capital está prestes a celebrar 124 anos no dia 26. Em comemoração à data, o “Festival Reviva + Campo Grande 124 Anos” está prestes a começar, trazendo consigo uma programação diversificada que promete envolver toda a comunidade. As atrações vão desde apresentações artísticas até shows regionais e nacionais. Entre as atrações nacionais de destaque, a banda paraibana de forró Os Gonzagas, que promete um show vibrante, com muito forró e brasilidades. O grupo bateu um papo com o jornal O Estado e comentou sobre expectativas, influências musicais e a conexão entre Campo Grande (MS) e João Pessoa (PB), que partilham a tradição agostina de ser um mês repleto de celebrações. Organizado pela Prefeitura da Capital, o festival ocorre entre os dias 23 e 26, com atividades programadas das 9h às 22h, em vários pontos da cidade.

A abertura oficial do evento ocorreu no dia 7, em uma cerimônia conduzida pela prefeita Adriane Lopes, no Armazém Cultural. Os Gonzagas tem data marcada com o Campo Grande: quinta-feira (24), às 22h, na Esplanada Ferroviária.

Com um entusiasmo evidente, a banda revelou detalhes emocionantes sobre sua primeira apresentação na cidade e suas expectativas para o aguardado show no Festival Reviva +. Além disso, lamentaram o fato de Maria Kamila, uma das vocalistas, não poder participar, por problemas pessoais. Eventualidade que tem acontecido desde 2022, conforme afirma Carlos Mendonça, sócio produtor da banda. O grupo, conhecido por apresentar o xote divertido e aconchegante, é formado por Yuri Gonzaga (voz e sanfona), Maria Kamila (voz e triângulo), Juzé (voz e violão), Jeff Brito (guitarra), Carlos Henrique (sanfona), Leandro Santos (percussão), Hugo Leonardo (baixo) e Caio Bruno (bateria).

O vocalista e sanfoneiro Yuri Gonzaga contou a respeito de suas expectativas para a tão aguardada apresentação. Perguntado sobre a sua primeira vez em Campo Grande, Yuri expressou o entusiasmo da banda em finalmente compartilhar sua música com o público local. A ansiedade era notável, já que eles ainda não tinham tido a oportunidade de se apresentar na cidade. Além disso, o sanfoneiro comenta que agosto é um mês realmente festivo, pois, além de ser o aniversário do grupo, que celebra 11 anos de trajetória em dez de agosto, João Pessoa, capital da Paraíba, também completa anos.

“É a nossa primeira vez em Campo Grande e primeiras vezes são sempre carregadas de um gostinho a mais, não é? De surpresa e expectativa. O que é aquele lugar que a gente nunca foi? O que tem ele a nos mostrar e da mesma maneira, o que nós temos para mostrar a esse lugar aqui? Nunca nos vimos. Então, participar desse evento é, acima de tudo, isso. Além de ser uma alegria também, inclusive em clima de festa. Agosto é aniversário da nossa cidade, João Pessoa, e em agosto também é o aniversário da banda Os Gonzagas e agora vamos celebrar o aniversário de Campo Grande. Vamos chegar assim, em clima de festa, querendo abraçar vocês, assim como a gente se sente abraçado. Porque Campo Grande é Terra de Almir Sater, é o MS, é o Estado onde também nasceu o Ney Matogrosso, são tantos nomes importantes para a música brasileira e que também são importantes para nós, Os Gonzagas”.

O vocal e violão da banda, Juzé , abriu o jogo sobre as influências que moldaram o som único d’Os Gonzagas. Enquanto respeitosamente lembravam do lendário Luiz Gonzaga como uma fonte influência para o grupo. “De nome, não podemos nos esquecer do mestre Luiz Gonzaga. Nele a gente bebe nossa água e queremos levar adiante o seu legado. Porém, nosso som tem sua personalidade, que viaja pelo som do pé de serra, passa pelo que a gentre chama de pé de praia e segue sua caminhada para o pé de mundo. Assim, as pessoas escutam uma sonoridade em que há misturas de reggae, rock, samba, isso tudo misturado com o que mestre Luiz Gonzaga deixou para Dominguinhos, Elba Ramalho, Alceu Valença, Antônio Barros e Cecéu, tanta gente boa que respeitamos e queremos contribuir para levar o nome do forró pro Brasil e pro mundo. Portanto, Os Gonzagas tem a marca de continuar com nossa cultura nordestina, trazendo uma preocupação com a poesia e com a música, querendo que quem dance nossa música a escute também, sentindo a mensagem e curtindo um som que flutua pelo tradicional e pelo moderno”.

Sobre a honra de participar do Festival Reviva +, Hugo Leonardo, o talentoso baixista da banda, expressou uma algria genuína em compartilhar essa ocasião especial com os habitantes da cidade, até mencionou as semelhanças entre o nome da capital com Campina Grande, JP, onde o forró é o gênero que domina. O baixista ainda declara que o show será pura alegria e com muito forró. “O público pode esperar muita alegria nossa, em realizar um show, nessa cidade maravilhosa. Estamos muito animados em mostrar nosso forró e dedicar não só uma música, mas o show todo ao aniversário da cidade. O nome Campo Grande lembra Campina Grande, onde o forró reina. Se a alegria for igual, a gente vai estar em casa.”

Fãs de forró

O baterista Caio Bruno fez questão de enviar uma mensagem de convite aos fãs, chamando todos a participarem deste momento especial, que promete ser uma noite de forró, diversão e celebração em grande estilo. “Galera de Campo Grande e região, quinta-feira, 22h, vai ter Os Gonzagas no Festival Reviva+. Nós convidamos todos a participar conosco, desse momento especial, dançar um forró, cantar as músicas que fazem parte do cancioneiro nacional e celebrar os 124 anos da cidade. Venham com a gente, que vai ser só felicidade!”

“O 1º Festival Reviva Mais Campo Grande 124 anos Cultura e Turismo vem para celebrar o aniversário da nossa capital e oferecer um evento riquíssimo culturalmente, para a população. A Esplanada irá se encher de cores, de arte e de vida para receber a todos, durante estes quatro dias, com muita alegria. Está tudo sendo preparado com muito carinho, para promover a melhor experiência para nossos munícipes”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretaria municipal de Cultura e Turismo.

Portanto, o Festival Reviva está prestes a se transformar em uma noite inesquecível de música, cultura e celebração. Além de Os Gonzagas, ele tem programações para cinco dias. Juntando-se ao palco do Reviva +, outra apresentação nacional de renome é a dupla João Bosco e Vinícius, considerada uma das pioneiras do sertanejo universitário e está entre as atrações nacionais de destaque. A história da dupla remonta a 1991, quando João Bosco e Vinícius se conheceram, após se mudarem para a cidade de Coxim. Influenciados pela música sertaneja desde cedo, eles trilharam caminhos paralelos antes de formarem uma parceria musical. Um momento marcante foi o Festival da Canção de 1993, onde se enfrentaram, conquistando o segundo lugar empatado, o que fortaleceu ainda mais o laço que os unia. Hoje, a dupla promete agitar o público com seu estilo contagiante. O show acontece dia 23, às 20h, na Esplanada Ferroviária. Com abertura especial realizada pelos Hermanos Irmãos, com um repertório especial ao cantor Zé Geraldo, às 19h.

A diversidade do Festival Reviva + não se limita à música, abrangendo também as artes cênicas e a dança. O espetáculo de dança “O Lado B”, da Caio Nunes – Cia. de Dança (RJ), e a peça teatral “Esperando Beltrano”, do Centro Teatral Etc e Tal (RJ), são apenas alguns exemplos das atrações célebres que compõem a programação. Além das atrações já mencionadas, o festival ainda contará com outras apresentações de dança regional, teatro e muito mais.

O Festival Reviva Campo Grande 124 Anos é uma oportunidade única para os cidadãos celebrarem a cultura da cidade e se envolverem em várias formas de expressão artística. A riqueza e qualidade das atrações prometem tornar este aniversário ainda mais especial, para todos os habitantes da Capital.

Confira a programação desta quarta-feira (23)

9h – DANÇA GRUPO LOCAL

Outsider (Maria Fernanda Figueiró e Hallison Nunes/ MS)

Mulheres Que Bailam (Cia. Embrujos Da España/MS)

Pelintra (Brendon Feitosa e Diogenes Pivatto/MS)

Exp. Na Rua (Expressão de Rua/MS)

Capitães de Areia (Zari Escola do Movimento/MS)

Local: Esplanada Ferroviária

Classificação: Livre

10h – DANÇA CIA. LOCAL

Involução (Cia. Selma Azambuja/MS)

Local: Esplanada Ferroviária

Classificação: Livre

14h – DANÇA CIA LOCAL

Plagium (Cia. Dançurbana)

Local: Esplanada Ferroviária

Classificação: Livre

15h – TEATRO LOCAL

Navegantes: Uma Viagem Pelos Rios Brasileiros (Deslimites/MS)

Local: Esplanada Ferroviária

Classificação: Livre

16h – PERFORMANCES ARTES VISUAIS

Pirapora – Dino

Yourself Experience – Dani-Se

Intervenções Urbanas – Leonardo Mareco

Local: Esplanada Ferroviária

Classificação: Livre

17h – TEATRO NACIONAL

Esperando Beltrano (Etc & Tal/RJ)

Local: Esplanada Ferroviária

Classificação: 14 Anos

18h – DANÇA CIA NACIONAL

O Lado B (Caio Nunes Cia de Dança/RJ)

Local: Esplanada Ferroviária

Classificação: Livre

19h – SHOW

Abertura

Hermanos Irmãos Canta Zé Geraldo

Local: Esplanada Ferroviária

Classificação: Livre

20h – SHOW

João Bosco e Vinícius

Local: Esplanada Ferroviária

Classificação: Livre

