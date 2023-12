Novo uniforme do Operário para a temporada 2024 será apresentado em evento especial

O Operário Futebol Clube está pronto para revelar seu novo visual para a temporada 2024 do campeonato estadual de futebol, prometendo um evento emocionante para os torcedores e para toda a população sul-mato-grossense. O presidente do clube, Nelson Antônio, anunciou que a apresentação do novo uniforme acontecerá em um evento especial que promete encantar os amantes do futebol.

O aguardado evento está marcado para a próxima quarta-feira, dia 13, no Barolé Bar, localizado na Av. Afonso Pena, 6044, a partir das 18h30min. A atmosfera festiva promete unir os torcedores, dirigentes e toda a comunidade em torno desse momento único para o clube.

O presidente Nelson Antônio expressou sua empolgação com o lançamento do novo uniforme, “Estamos muito entusiasmados em apresentar o novo modelo do uniforme para a temporada 2024. Esta camiseta representa não apenas a identidade do clube, mas também o orgulho de nossa região e de nossa torcida apaixonada. Queremos compartilhar esse momento especial com todos os nossos torcedores e com a população sul-mato-grossense.”

O evento será aberto ao público, oferecendo aos presentes a oportunidade de serem os primeiros a conhecer e celebrar o novo visual do “Galo”. A expectativa é alta, e a comunidade está ansiosa para ver o que o clube preparou para esta temporada, trazendo inovação e tradição em um só uniforme.

Com a contagem regressiva para o início do campeonato estadual de futebol, o lançamento do novo uniforme do Operário se torna um marco importante, fortalecendo os laços entre o clube, os torcedores e a comunidade sul-mato-grossense.

Todos estão convidados a participar deste momento histórico para o clube, comparecendo ao Barolé Bar na quarta-feira, dia 13, às 18h30min, para celebrar juntos essa emocionante revelação.

