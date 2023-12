Milei derruba regra sobre nepotismo e nomeia irmã para cargo no governo

No primeiro dia como presidente da Argentina (10), Javier Milei, nomeou a irmã, Karina Milei, a dois cargos na administração pública. Ela será primeira-dama e secretária-geral da presidência.

Para indicar a irmã em cargos na administração pública, Milei derrubou um decreto de 2018, baixado pelo então presidente, Mauricio Macri, que proibia a nomeação de parentes para cargos na máquina pública.

Neste domingo (10), Milei ainda assinou outros 12 decretos para realizar uma reforma ministerial, reduzindo de 18 para nove o número de ministérios. Ele também concedeu posse aos ministros do Interior, da Defesa, das Relações Exteriores, da Economia, da Segurança Pública, da Saúde, da Justiça, da Casa Civil, do Capital Humano e da Infraestrutura.

Com informações do SBT News.

