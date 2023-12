Livro reúne histórias do folclore de MS como ‘Pé-de garrafa’ e ‘Nego do Rio’

O folclore e as suas figuras são uma ferramenta muito importante para a manutenção e a perpetuação de uma cultura. Foi por acreditar nisso que o médico e escritor Ewerton Carvalho, apaixonado por estudar o folclore de países do mundo todo, decidiu voltar seus olhos para o folclore de Mato Grosso do Sul, estado onde vive há 10 anos. A partir desses estudos surgiu o livro “Histórias & Histórias”, que será lançado amanhã (12), a partir das 19h30, na cafeteria Doce Lembrança. “A gente tem um folclore riquíssimo que acho que precisa ser mais explorado e mais divulgado”, defende o autor.

A obra reúne 11 histórias que se passam em cenários inspirados em várias regiões de Mato Grosso do Sul, com personagens do folclore local, como o Pé-de-Garrafa e o Nego do Rio, e com ícones de histórias famosas em versões regionalizadas. “Tem a história do Pé-de-Garrafa, que é um personagem folclórico do nosso interior, do Nego do Rio, que também é aqui da Região Centro-Oeste, que se assemelha a um homem meio sereio, protetor dos rios, das lagoas e das águas, e tem também algumas histórias com versões regionalizadas, que fui reescrevendo e reinventando, como a da Rapunzel do sertão. Como seria se a história da Rapunzel se passasse aqui? E a do João e o Pé de Feijão?”, explica Ewerton.

Uma história do livro retoma a mitológica cidade de Eldorado, conhecida por ser feita de ouro, agora como a Eldorado Pantaneira, e dá sua versão do porquê o Pantanal é alagado. Tem também a “ilha do não tesouro”, que mistura as conhecidas lendas de ilhas com tesouros escondidos com uma prática da época da Guerra do Paraguai. “Todo mundo conhece a ilha do tesouro, mas como seria uma ilha, que não é uma ilha, do não tesouro? Essa história é baseada nos enterros ou guardados. Durante a Guerra do Paraguai, as pessoas pegavam suas posses e enterravam, e muitas enterraram fortunas, outras enterraram coisas que tinham valor pessoal para elas, e não conseguiram voltar, ou porque morreram, ou porque as terras foram ocupadas, então existe a busca por tesouros escondidos naquela região até hoje”, detalha o escritor.

Outra história envolve a comunidade japonesa, com a gravura “A Grande Onda de Kanagawa” como pano de fundo. “Nossa cultura é tão miscigenada que ficamos sem saber de onde veio, é central, é nordestina, é do Sul, tem influência japonesa. E o folclore também ficou miscigenado, assim como a população do Estado” afirma o estudioso. “Ewerton Carvalho, autor experiente de vários romances e contos, faz uma homenagem à riqueza da tradição oral, às narrativas que têm sido passadas de geração em geração, aquecendo corações e incitando imaginações”, resume a crítica literária Ana Maria Bernardelli, responsável pelo prefácio da obra.

Ewerton Carvalho é médico cardiologista, nascido em Natal (RN), e mora em MS há cerca de 10 anos. Ele tem outros dois livros publicados, um sobre o primeiro vampiro e outro inspirado pelo personagem Sherlock Holmes. “Sempre gostei muito de ler, desde pequeno, e quando você pega o gosto não para mais. Como sempre fui apaixonado por personagens folclóricos, naturalmente me enveredei por esse caminho. As ideias começam a fervilhar e eu vou escrevendo, anotando, organizando. Tenho mais de 100 ideias catalogadas, das mais diversas possíveis”, finaliza.

Serviço: O livro “Histórias & Histórias”, do escritor Ewerton Carvalho, publicado pela Life Editora, será lançado amanhã, dia 12 de dezembro, a partir das 19h30, na cafeteria Doce Lembrança, localizada na Rua Dom Aquino, nº 2.055 – Centro. Entrada gratuita.