Novo técnico do Flamengo desembarca no Rio de Janeiro e não esconde entusiasmo

O novo técnico do Flamengo, o português Paulo Sousa desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (7) acompanhado de sua comissão técnica. O treinador disse para os torcedores que estavam no aeroporto, estar “entusiasmado” para iniciar os trabalhos no clube carioca.

“Estou muito contente, muito feliz. Desde Portugal já senti o carinho. Durante a viagem, após a viagem… Estou entusiasmado. Não consegui completar o livro que ganhei. Vi muitos jogos da última temporada, não só do Flamengo, mas dos nossos adversários. Dentro da carreira de um técnico, estas possibilidades não acontecem muitas vezes”, disse o técnico à FlaTV. Sousa disse acompanhar a história do Flamengo desde sua época de jogador. “Fui sempre vivendo o Flamengo, mesmo quando era jogador. Quanto se tem a chance de representar um clube desta grandeza, fico muito contente de estar neste projeto. Fiz uma análise do elenco. A qualidade individual não é sinônimo de vitórias e temos que trabalhar mais do que os outros para que a qualidade sobressaia. Na segunda, os jogadores precisam já ter tudo muito bem planejado.” (Com informações estadão Conteúdo)