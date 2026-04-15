Novo polo de ginástica rítmica no Parque Ayrton Senna abre vagas para meninas de 5 a 12 anos

A Prefeitura, implantou um novo polo de ginástica rítmica no Parque Ayrton Senna, localizado no Conjunto Aero Rancho, ampliando o acesso gratuito ao esporte na Capital.

As inscrições já estão abertas e seguem durante todo o mês de abril, sendo realizadas presencialmente no próprio local das aulas. O atendimento ocorre às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã, das 8h às 11h, e da tarde, das 14h às 17h. A previsão é que as atividades comecem em maio.

Voltada para meninas de 5 a 12 anos, a modalidade combina movimentos corporais com o uso de aparelhos como fitas, bolas, arcos e maças. A prática contribui para o desenvolvimento motor, coordenação, postura e disciplina das participantes.

De acordo com o gerente de Formação e Especialização Esportiva da Funesp, David Nantes, a iniciativa reforça o compromisso da fundação com a democratização do esporte. “A ampliação dos polos de ginástica rítmica fortalece o acesso das crianças ao esporte gratuito, promovendo não apenas o desenvolvimento físico, mas também valores fundamentais como disciplina, respeito e autoestima”, destacou.

Além dos benefícios esportivos, a ginástica rítmica também desempenha um importante papel social e educacional, estimulando o trabalho em equipe e contribuindo para a formação cidadã das participantes.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (67) 99645-2026.