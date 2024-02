Novo bate Ivinhema de virada e embola briga por classificação no Grupo B

O Novo FC conseguiu a primeira vitória no Campeonato Sul-Mato-Grossense e entra na briga pela classificação para as quartas de final. Neste sábado (17), pela sexta rodada, o time de Sidrolândia recebeu o Ivinhema, saiu perdendo por 2 a 0, mas em tarde inspirada de Henrique nas bolas paradas e um golaço de Matheus Soller, virou para 3 a 2.

Na outra partida do Grupo B, o líder DAC visitou o Corumbaense e venceu por 1 a 0, gol de Thiago Moura. A virada em casa não fez o Novo deixar a lanterna, mas igualou a pontuação do Ivinhema, quatro pontos cada e o Corumbaense está logo na frente com cinco. Dourados com 12 pontos e Aquidauanense, com oito, estão nas duas primeiras posições.

A chance do Novo escapar da lanterna está na próxima rodada, quarta-feira (21), quando recebe o Corumbaense no Estádio Sotero Zárate. Se vencer pula para terceiro ou, se empatar, deixa o Ivinhema sozinho em último.

