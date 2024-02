DAC vence Corumbaense fora de casa e garante classificação antecipada para quartas de final

Liderança mantida e vaga antecipada nas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense carimbada. O Dourados AC foi à Corumbá neste sábado (17) pela sexta rodada e, com gol de Thiago Moura, bateu o Corumbaense por 1 a 0, emplacando a terceira vitória seguida, a segunda fora de casa.

O lance que definiu a partida aconteceu aos quatro minutos do segundo tempo. Pela direita, Dandan recebeu cobrança de lateral e, ao fazer o giro sobre o zagueiro Tabata, foi derrubado na área. Pênalti marcado pelo árbitro Augusto Domingos Borges Ortega. Na cobrança, Thiago Moura deslocou o goleiro João, garantindo a vantagem para o DAC. Esse foi o terceiro gol do zagueiro e capitão, sendo os anteriores de falta.

Classificação

Na outra partida do Grupo B, o Novo recebeu o Ivinhema em Sidrolândia e, de virada, conquistou sua primeira vitória, embolando a disputa por classificação. O Azulão abriu 2 a 0, gols de Thiaguinho e Vitão, mas o time da casa igualou ainda no primeiro tempo, com dois gols de Henrique. No segundo tempo, Matheus Soller marcou o gol que definiu a vitória do Novo por 3 a 2.

Com esses resultados, o DAC chega aos 12 pontos e mantém a liderança segura, quatro pontos sobre o Aquidauanense. Na parte de baixo, Corumbaense, com cinco pontos, Ivinhema e Novo, com quatro, vão disputar, ponto a ponto, classificação e ainda lutar contra o rebaixamento reservado ao lanterna.

Na próxima rodada, quarta-feira (21), às 15h30, o DAC recebe o Aquidauanense no Estádio Douradão. No mesmo dia e horário, no Estádio Sotero Zárate, jogam Novo e Corumbaense.

