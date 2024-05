Norris desbanca Verstappen, vence GP de Miami e conquista 1ª vitória na F-1

O piloto inglês Lando Norris, da McLaren, desbancou o tricampeão Max Verstappen, da Red Bull, e venceu o GP de Miami neste domingo (5). É a primeira vitória de Norris na Fórmula-1.

Norris fez uma corrida excepcional e aproveitou a entrada do Safety Car para derrotar Verstappen, que largou na pole position na Flórida. O inglês saiu da terceira fila, foi muito rápido após assumir a liderança e cruzou a linha de chegada com mais de sete segundos sobre o holandês.

É a primeira vitória da McLaren em 2024. Até então, além do líder Verstappen, só a Ferrari havia vencido na temporada.

Chales Leclerc, da Ferrari, completou o pódio no GP de Miami. Seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, terminou em quarto. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, largou em oitavo e cruzou a linha de chegada em sexto.

Como foi a largada

Verstappen largou muito bem e manteve a ponta. Perez tentou surpreender por fora, mas espalhou na primeira curva e acabou perdendo uma posição após largar em quarto.

Piastri voou na largada e pulou três posições, assumindo a terceira posição. Norris não saiu bem com sua McLaren e caiu de quinto para sexto.

Leclerc largou mal, mas se manteve em segundo. Sainz, seu companheiro de Ferrari, saiu bem, mas perdeu uma posição após ser fechado por Pérez.

Piastri passa Leclerc, que dá o troco depois

Após a ótima largada, Piastri partiu ao ataque e ultrapassou Leclerc na quinta volta. Depois da entrada do Safety Car, porém, o piloto da Ferrari deu o troco e retomou a posição.

Norris e Pérez fazem rally

Perez (5º) e Noris (6º) fizeram um rally quente logo após a décima volta. O piloto da Red Bull se defendeu bem até decidir entrar nos boxes, em estratégia da equipe para tentar manter a posição. Já as duas McLaren apostaram em fazer uma primeira perna longa antes do pit stop.

Safety car virtual após Verstappen bater em cone

Na volta 23, o Safety Car virtual foi acionado após Verstappen perder o traçado da curva e atropelar um cone de sinalização, que ficou no meio da pista. O holandês passou com a asa esquerda por cima do cone e pediu para a Red Bull checar o funcionamento do carro. Passado o susto, ele entrou nos boxes e só trocou o composto dos pneus.

Safety Car é acionado, e Norris segura liderança

Sargeant colidiu com Magnussen na volta 29, o Safety Car foi acionado e Norris ficou à frente de Verstappen. O holandês tinha parado poucas voltas antes, e o inglês colheu os frutos de retardar seu pit stop. Na relargada, Norris se defendeu bem e manteve a ponta.

Classificação final do GP de Miami

1 – Lando Norris (McLaren)

2 – Max Verstappen (Red Bull)

3 – Charles Leclerc (Ferrari)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Sergio Pérez (Red Bull)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

8. George Russell (Mercedes)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Esteban Ocon (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Haas)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Oscar Piastri (McLaren)

14. Guanyu Zhou (Sauber)

15. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

16. Valteri Bottas (Sauber)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Alexander Albon (Williams)

20. Logan Sargeant (Williams) – não completou