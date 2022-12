Neymar treina e confirma presença pelo Brasil nas oitavas

As orações das 18h30 eram transmitidas pelos alto-falantes da mesquita vizinha e ecoavam no Estádio Grand Hamad, em Doha, quando Neymar começou a correr atrás da bola.

Era apenas uma roda de bobinho, mas se tratava da chave para o atacante se escalar (como gosta de dizer Tite) para jogar as oitavas de final da Copa do Mundo.

Três horas antes, o treinador havia dito que treinar era a condição para o craque brasileiro enfrentar a Coreia do Sul nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio 974.

Tite, que não costuma confirmar a escalação, garantiu Neymar. “Quando eu não quero falar, digo. Então, ele [Neymar] vai treinar hoje à tarde. Se treinar bem, vai para o jogo. Os outros 10, não escalo”, disse.

O camisa 10 sofreu lesão no tornozelo direito na estreia, diante da Sérvia. Fez tratamento em três períodos, sequer foi ao estádio na vitória sobre a Suíça, usou crioterapia, tratamento que usa nitrogênio para resfriar o corpo, para acelerar a recuperação.

Treinamento

Consciente de que era o nome mais esperado, Neymar foi o último a entrar em campo neste domingo. A imprensa foi liberada para acompanhar apenas os primeiros 15 minutos.

O jogador participou do bobinho, correu sem restrição aparente e se divertiu com algo que ouviu de Thiago Silva, o mesmo zagueiro que pouco tinha dito que a seleção havia ganhado uma vida nova no Mundial após o revés diante dos africanos.

Com informações da Folhapress, por ALEX SABINO