Mbappé brilha e coloca França nas quartas da Copa do Mundo

“Precisamos de uma ‘scooter’ para pegá-lo”, afirmou o atacante polonês Arkadiusz Milik ao ser questionado sobre como parar Mbappé no duelo com a França pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para o azar dele, evidentemente, isso não era possível.

Pior ainda se, além do camisa 10, o time francês ainda tiver com Giroud em um dia inspirado. E foi justamente o que aconteceu neste domingo (4), no estádio Al Thumama, em Doha, na vitória dos atuais campeões mundiais por 3 a 1.

Com gols da dupla, a França continua sua caminhada em busca do tricampeonato mundial e da ambição de igualar uma marca que apenas Itália (1934 e 1938) e Brasil (1958 e 1962) conseguiram, com dois títulos consecutivos.

Ao abrir o placar da vitória sobre os poloneses, Giroud se isolou, ainda, como o maior artilheiro de seu país. O atacante tem 52 gols com a camisa dos Azuis, um a mais do que Thierry Henry, com quem ele dividia a primeira posição até então.

Com informações da Folhapress, por LUCIANO TRINDADE