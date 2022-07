Neste sábado (9), o Newell’s Old Boys empatou com o Platense em 1 a 1 no Estádio Ciudad de Vicente López e voltou para a liderança do Campeonato Argentino. Os gols da partida aconteceram nos minutos finais do primeiro tempo com Marcos Ledesma, aos 41 minutos, abrindo o placar para “Os Leprosos”.

O gol de empate do Platense aconteceu no segundo tempo, com Juan Cruz, aos 38 minutos da etapa final. O jogo acabou empatado em 1 a 1.

O time do “El Colosso” sobe para a liderança do campeonato com 15 pontos. Já o Platense estaciona na 6º colocação, com 13 pontos.

O Newell’s volta a campo no próximo sábado (16), contra o Racing, às 17h (horário de MS). O time do Platense enfrenta o Arsenal de Sarandí, no estádio Julio Humberto Grondona na próxima sexta-feira (15).

A liderança do Newll’s Old Boys só aconteceu porque o Gimnasia y Esgrima de La Plata perdeu para Club Atlético Tucuman no estádio Monumental José Fierro, na tarde de ontem (10), por 2 a 0.

Os gols de Tucuman aconteceram no início do jogo com Augusto Lotti, com 1 minuto de partida. O segundo gol dos “Decanos” aconteceu aos 22 minutos da etapa final, com Ramiro Rodriguez. 2 a 0.

Agora o Gimnasia y Esgrima de La Plata precisa vencer o Colón neste sábado (16), no estádio Juan Carmelo Zerillo, para não deixar o Newell’s fugir na liderança.

O time de Tucuman que se encontra na 7º colocação com 13 pontos, vai até o estádio José María Minella, enfrentar o lanterninha Aldovisi, que joga hoje a noite com Defensa Y Justicia.

