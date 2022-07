Um dos clássicos mais tradicionais da América do Sul teve mais um novo capítulo neste domingo (10). Jogando em seus domínios, o Racing derrotou o Independiente por 1 a 0 no estádio Presidente Perón, pulando para a quarta colocação no campeonato argentino.

O gol da vitória do El Rojo foi de Gabriel Hauche, aos 9 minutos de jogo e com muito estilo. O atacante do Racing, apelidado de El Demonio, acertou uma meia bicicleta, após um leve desvio em cobrança de escanteio.

Com a vitória, o Racing soma 13 pontos em sete jogos no Campeonato Argentino. O Independiente está na 20º colocação, com sete pontos.

O clássico de Avellaneda tem a peculiaridade dos estádios de Racing e Independiente serem separados por uma rua. Ambos os estádios estão separados por 500 metros.

O Racing volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Newell’s Old Boys, no Estádio Coloso Del Parque Marcelo Bielsa. Já o Independiente, que precisa se recuperar no campeonato, enfrenta o Rosário Central no Ricardo Enrique Bochini, mais conhecido como o estádio Libertadores da América.