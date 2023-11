Enem 2023: segundo dia de prova registra 34% de abstenções em MS

O segundo e último dia de provas do Enem 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio) foi realizado neste domingo (12) e registrou abstenção de 34% em Mato Grosso do Sul. Conforme dados do MEC (Ministério da Educação), foram 47.472 inscritos no Estado.

Ainda conforme os dados, as provas acontecem m 41 municípios sul-mato-grossenses, utilizando 114 locais e 1.629 salas. Ao total, foram registradas 66% de presença no segundo dia no Estado.

Segundo o balanço, o segundo dia de provas do Enem 2023 teve 2.217 candidatos eliminados por violações, como portar equipamento eletrônico, ausentar-se da sala antes do horário permitido (15h30), utilizar impressos e não atender orientações dos fiscais, regras previstas anteriormente em edital.

Além disso, foram registrados 859 problemas logísticos como emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica, ou problemas com abastecimento de água.

Questão anulada

Uma questão que tratava da gripe causada pelo vírus H1N1 foi anulada por falta de ineditismo. Isso porque essa mesma questão já havia sido aplicada na edição do Enem para pessoas privadas de liberdade, em 2010. Segundo o Ministério da Educação, a anulação dessa questão não interfere no resultado do Enem.

Além disso, o Ministério identificou, assim como no primeiro dia de provas, um vazamento de foto de um dos cadernos da prova às 17h, antes do horário permitido para sair com a prova impressa, que é às 18h. O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que a Polícia Federal foi acionada para investigar o caso, mas que esse vazamento também não prejudicou a aplicação do Enem.

Neste domingo, a Polícia Federal identificou oito suspeitos acusados de vazar a prova no primeiro dia do Enem, no domingo passado. À semelhança do ocorrido neste segundo dia de prova, não foram identificadas fotos antes do início do teste.

Reaplicação

Participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometido por uma das doenças infectocontagiosas listadas em edital na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de aplicação das provas.

Para solicitar a reaplicação do exame, o candidato deve acessar Página do Participante e apresentar documento que comprove a necessidade. Os dados inseridos no pedido não podem ser alterados após o envio.

