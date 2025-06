Natação! Estadual de Inverno começa hoje no Rádio Clube

Competição reúne atletas a partir de 7 anos em dois fins de semana de provas

O Campeonato Estadual de Inverno de Natação começa neste sábado (21), e deve reunir atletas de diferentes faixas etárias e regiões do Estado. As provas acontecem na piscina do Rádio Clube Cidade, em Campo Grande, a partir das 8 horas.

A primeira etapa, que ocorre hoje e amanhã (22), reúne atletas das categorias Mirim, de 7 a 10 anos, e Petiz, de 11 e 12 anos. Participam nove clubes, das cidades de Campo Grande, Costa Rica, Corumbá e Três Lagoas. O campeonato segue nos dias 5 e 6 de julho, com provas das categorias Juvenil, Júnior, Sênior e Master, para nadadores a partir dos 13 anos.

Segundo a Fedams (Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul), o campeonato tem como objetivo estimular a prática da natação desde as categorias de base até os atletas veteranos, que competem na categoria master, sem limite de idade. “A expectativa é a melhor possível. Temos uma arbitragem muito qualificada, uma equipe bem preparada e pessoas comprometidas. Será um evento bonito, organizado e de alto nível técnico”, afirma a presidente da Fedams, Ana Grace.

As provas são realizadas em finais diretas, sem eliminatórias, com disputas individuais e de revezamento. A pontuação define as equipes campeãs gerais e também reconhece os destaques individuais.

Além das medalhas para os três primeiros colocados de cada prova, a competição premia o atleta com o melhor índice técnico, calculado com base na tabela da World Aquatics, e o atleta mais eficiente, aquele que somar mais pontos na competição. Equipes campeãs por categoria e no geral também recebem troféus. “As competições são muito importantes no aspecto técnico e na formação dos atletas. Existe apenas um campeão, e quem vence é reconhecido como o melhor do Estado”, reforça Ana Grace.

Serviço

21 e 22 de junho – Categorias Mirim (7 a 10 anos) e Petiz (11 e 12 anos)

5 e 6 de julho – Categorias Juvenil, Júnior, Sênior e Máster (a partir de 13 anos)

A partir das 8h

Rádio Clube Cidade – Rua Barão do Rio Branco, nº 1924

Por Mellissa Ramos

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais