Brasil oficializa candidatura para sediar o Mundial de Clubes de 2029

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na tarde de sexta-feira (20), que o Brasil é oficialmente candidato a sediar o Mundial de Clubes da Fifa em 2029. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, representado no encontro por Samir Xaud, formalizou o pedido durante reunião com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o secretário-geral Mattias Grafström, na Cúpula Executiva do Futebol, realizada em Miami, nos Estados Unidos.

A proposta brasileira foi recebida de forma positiva pela Fifa, segundo informações apuradas por veículos como O Globo e CNN Esportes. O encontro também teve como objetivo fortalecer os laços institucionais entre a Fifa e a CBF.

Samir Xaud ressaltou que o momento é estratégico para o Brasil, já que o país será sede da Copa do Mundo Feminina em 2027. A proximidade entre os dois eventos permitiria a reutilização de estruturas, estádios e equipes já mobilizadas, fator considerado um diferencial importante na candidatura.

Nos bastidores, o Brasil conta com alguns pontos favoráveis: o bom desempenho recente de clubes brasileiros no torneio, a alta audiência das transmissões no país e o entusiasmo dos torcedores, frequentemente elogiado por Infantino em suas redes sociais.

Se o Brasil for escolhido como sede, terá direito a uma vaga extra no torneio, que deve ser destinada ao campeão do Campeonato Brasileiro de 2028. Estão garantidos também os campeões da Libertadores entre 2025 e 2028, além de duas equipes definidas pelo ranking da Conmebol.

O Mundial de Clubes de 2029 está previsto para acontecer entre os meses de junho e julho e seguirá o novo formato da competição, com 32 clubes. A Fifa, no entanto, estuda ampliar o número de participantes para 48, nos moldes da Copa do Mundo de seleções que será adotado a partir de 2026.

Apesar do otimismo da CBF, a disputa pela sede é acirrada. Os Estados Unidos aparecem como forte concorrente e buscam sediar o torneio pela segunda vez consecutiva, favorecidos por acordos comerciais e interesses de patrocinadores. Outras candidaturas, como de países europeus e da Austrália, também devem ser formalizadas nos próximos meses.

A Fifa ainda não definiu o cronograma oficial para a escolha da sede do Mundial de Clubes de 2029.

