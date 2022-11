MS conquista 70 medalhas na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares

Mato Grosso do Sul já conquistou 70 medalhas na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares 2022. As disputas da competição terminam hoje (25), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Das 70 medalhas asseguradas, 24 são de ouro, 21 de prata e 15 de bronze. Destaque para o judô de Mato Grosso do Sul, que repetiu o feito do ano passado e fechou a competição como vice-campeão geral, somando 62 pontos, atrás apenas do Rio de Janeiro, que fez 96. Minas Gerais fechou em terceiro lugar, com 55 pontos.

No total, 71 atletas sul-mato-grossenses participam do maior evento esportivo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar. Eles representam o estado em sete modalidades: bocha, atletismo, tênis de mesa, futebol de sete, judô, parabadminton e natação. Conforme o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), o evento reúne cerca de 1.350 participantes de 26 estados da federação – exceção é o Piauí. Outras modalidades estão no programa esportivo das Paralimpíadas Escolares: basquete em cadeira de rodas (formato 3×3), futebol de cegos, goalball, halterofilismo, taekwondo, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

As Paralimpíadas Escolares tiveram a sua primeira edição em 2009. Desde 2016, a competição acontece nas dependências do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na capital paulista. Em 2021, a competição contou com 900 atletas, de 25 unidades federativas (com exceções de Minas Gerais e Alagoas), e São Paulo conquistou o nono título de campeão geral. Em 2020, o evento não foi realizado devido à pandemia de Covid-19.

O evento é considerado um grande celeiro de atletas, responsável por revelar medalhistas paralímpicos. Participaram das Paralimpíadas os velocistas Petrúcio Ferreira, Alan Fonteles, Verônica Hipólito e Washigton Nascimento; o jogador de goalball Leomon Moreno; os nadadores Talisson Glock, Cecília Araújo e Mariana Gesteira; e os jogadores de futebol de cegos Tiago Silva e Jardiel Soares.

Com informações do Portal MS