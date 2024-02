Na Copa BR, times de MS esperam subir, e muito, o público pagante

Operário e Costa Rica registram torcida tímida em primeiros jogos do ano

Operário e Costa Rica conheceram na tarde da terça-feira (30), seus adversários da primeira fase da Copa do Brasil 2024. Os jogos devem ocorrer no fim deste mês e podem servir de atração para que ao menos o público pagante alcance a marca de mil espectadores.

Neste começo de temporada, a torcida ainda não superou a casa de mil pagantes. Como exemplo, de acordo com o site da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), a estreia do Galo no torneio local, diante do Coxim, no Estádio Jacques da Luz, no último dia 24, registrou 603 ingressos vendidos e renda de R$ 7.689.

Ano passado, diante do mesmo Operário do Paraná, o borderô registrou 2430 entradas vendidas no duelo da Copa do Brasil vencido pelo Alvinegro de Campo Grande por 1 a 0, também nas Moreninhas, em 1 de março.

Atual campeão estadual, o Crec terá pela frente no torneio local o América de Natal- -RN. No último domingo (28), a Cobra do Norte registrou 573 pagantes no Estádio Laertão – renda de R$ 4725 – na vitória diante da Portuguesa de Campo Grande.

Em 2022, a Cobra do Norte também enfrentou um adversário potiguar na disputa mais democrática do futebol nacional. Em Costa Rica, dia 2 de março, foram 1208 pagantes que assistiram a derrota dos anfitriões por 3 a 0 para o ABC-RN.

Neste ano, os times de Mato Grosso do Sul seguem com a vantagem de atuar como mandantes, enquanto os visitantes podem empatar para seguir adiante na Copa do Brasil. Caso surpreendam e avancem de fase, o Operário enfrentará Vila Nova-MG ou Aparecidense-GO. Já o clube do interior terá em seu segundo jogo, São Luiz-RS ou Ituano-SP.

Até lá, a missão é motivar a ida das pessoas ao estádio nas Moreninhas para o jogo deste domingo (4), que vai opor Galo e Cobra do Norte, favoritas ao campeonato local, pela quarta rodada da competição.

Outros confrontos

A edição de 2024 da Copa do Brasil conta com nove estreantes: Água Santa-SP, Amazonas-AM, Audax-RJ, Capital-TO, Grêmio Sampaio- -RR, Itabuna-BA, Manauara- -AM, Olaria-RJ e Petrolina-PE.

Antes da cerimônia de sorteio da terça-feira, o presidente da CBF, que vive uma crise na entidade e tem se apoiado sobretudo nos presidentes de federações estaduais para se manter no cargo, parabenizou os 92 times pela classificação para a competição.

Ednaldo Rodrigues ressaltou que a premiação para a edição de 2024 será ainda maior que a de 2023.

Na ‘janelinha’

A partir da terceira fase, os confrontos terão jogos de ida e volta e haverá a entrada de 12 times. Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético- -MG, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino conquistaram a vaga pela participação na Libertadores de 2024.

O Ceará está na Copa do Brasil graças ao título da Copa do Nordeste, mesmos casos do Goiás e a Copa Verde e o Vitória com o da Série B. Já o Athletico-PR se garantiu pela colocação no Brasileirão de 2023.

Os clubes da Série A que disputarão a primeira fase terão os seguintes confrontos (sempre com a vantagem do empate):

– Sousa-PB x Cruzeiro,

– Cianorte-PR x Corinthians

– Fluminense-PI x Fortaleza

-CE – Real Noroeste

-ES x Cuiabá-MT

– Moto Club-MA x Bahia

– Marcílio Dias-SC x Vasco

– União-MT x Atlético-GO

– Operário-MT x Criciúma

– ASA-AL x Internacional

– Iguatu-CE x Juventude.

Por Luciano Shakihama.

