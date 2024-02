Vendaval e chuva causam estragos em municípios de MS

Um temporal atingiu o município de Laguna Carapã, a 270 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (31) e provocou queda de árvores e casas ficaram destelhadas com a força do vento na cidade, que estava sob alerta de chuvas intensas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os estragos causados pelo temporal, com casas destelhadas, queda de árvores e até postes de energia elétrica caídos. As porta de vidro de uma igreja da cidade ficaram quebradas após os ventos, que foram de aproximadamente de mais de 80 km/h.

A prefeitura de Laguna Carapã informou a mídia local que equipes foram deslocadas para atender as ocorrências. “Estamos visitando as famílias, levando todo o auxílio necessário, as equipes de todas as pastas estão a serviço de todos atingidos”, informou em nota enviada ao portal Laguna Informa.

Outro município que registrou tempestades na tarde de ontem, foi Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande.

Moradores registraram os ventos que atingiram a região, e as imagens impressionam. Tomada por poeira, as imagens mostram telhas caídas, cadeiras de um bar sendo arrastadas e um fio da rede de energia elétrica estourando. Os ventos forma de aproximadamente 82 km/h.

Veja vídeos:

Rescaldo

Após o temporal que atingiu o município de Sidrolândia na tarde de terça-feira (30), equipes da Seas (Secretaria Municipal de Assistência Social) e da Seinfra (Secretaria Municipal de Infraestrutura) foram ao distrito de Quebra Coco para visitar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Conforme o portal Noticidade, pelo menos 12 casas sofreram algum tipo de dano. As famílias que tiverem o perfil de vulnerabilidade receberão apoio da Prefeitura para reposição da cobertura. Segundo o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Olindo, o trabalho inicial no distrito é o de remoção de galhos. Quando o tempo firmar e o solo não estiver tão úmido será feita a manutenção das ruas.