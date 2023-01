Mundial de Clubes: acompanhe datas e onde serão os jogos

O Mundial de Clubes deste ano já tem data e local confirmados. De acordo com a FIFA, o torneio acontece nos dias 1 a 11 de fevereiro, em Marrocos.

O Flamengo, atual Campeão da Libertadores de 2022, será o representante brasileiro na competição. Já o Real Madrid, representante na Europa, também está confirmado a sua participação.

Segundo a organização, os primeiros jogos dizem respeito às fases preliminares, que decidirão os times classificados para as semifinais. O chaveamento será sorteado em 13 de janeiro.

01/02 – Jogo 1: Al Ahly x Auckland City (primeira fase)

04/02 – Jogos 2 e 3 (segunda fase)

07/02 – Semifinal 1

08/02 – Semifinal 2

11/02 – Disputa de terceiro lugar

11/02 – Final

O Clube de Regatas Flamengo entra direto na semifinal, que vai acontecer nos dias 7 e 8 de fevereiro.

Caso vença seus jogos, o clube brasileiro jogará a final do Mundial de Clubes no dia 11 de fevereiro.

