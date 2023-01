Após manutenção devido a chuva, Cidade do Natal retorna hoje com atrações

A Cidade do Natal, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena, que esteve fechada na noite de ontem (04) para manutenção dos estragos causados pelas fortes chuvas na Capital, retorna nesta quinta-feira (05) com diversas atrações para toda a família.

A partir das 17h, quando o local abre, os visitantes poderão conferir Cantadas de Natal, show do cantor regional Carlos Colman, DJ Marcelo, a famosa Parada Natalina, brinquedos, roda gigante e espaço instagramável.

A Parada Natalina segue até o dia oito de janeiro, sempre às 21h, com participação de mais de 30 personagens, incluindo o Senhor e Senhora Rena, além do cortejo musical. As crianças e adultos podem tirar fotos com as atrações ao final do show.

A partir de hoje (2), o City Tour terá saída em quatro horários: 17h, 18h, 19 e 20h. A retirada de senhas é na entrada da Cidade do Natal, com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O passeio que é gratuito segue do local até a Praça Ary Coelho e tem duração de aproximadamente 50 minutos. As crianças, para que possam participar, deverão estar acompanhadas dos seus responsáveis. Ao todo, são 70 lugares disponíveis, sendo 55 em cima e 15 na parte de baixo.

Cidade do Natal

O local segue até o dia 15 de janeiro. Ao todo, serão 30 dias de programação com cortejo musical, Parada Natalina, trenzinho, presépio que conta em sua decoração, com uma árvore Oliveira de 200 anos, além da tão disputada roda gigante, este ano, com acessibilidade.

O espaço conta a Casa do Papai Noel e uma praça de alimentação com 11 tendas gourmet – que fazem referência a prédios históricos de Campo Grande, como por exemplo o Colégio Oswaldo Cruz, Pensão Pimentel, Hospedaria Ramalho, Hotel Americano, Casa do Artesão, entre outros -, com refeições em valores acessíveis a partir de R$ 10.

Além da roda gigante, há outras novidades relacionadas à acessibilidade, incluindo a instalação de piso tátil para pessoas com deficiência visual.

A programação diária das atrações culturais e demais informações podem ser conferidas no endereço eletrônico https://natal.campogrande.ms.gov.br/.

