57ª Expoagro começa com show de Zezé di Camargo & Luciano

Tradição há 57 anos, a maior feira agropecuária da região sul de Mato Grosso do Sul, a Expoagro, começa oficialmente nesta sexta (12), às 19h, no parque de exposições João Humberto de Andrade Carvalho, em Dourados, com show gratuito de Zezé di Camargo & Luciano para o setor arena, a partir das 21h. A feira realiza palestras, exposições, simpósios e leilões, reunindo mais de 80 expositores do agronegócio e conta com diversas atrações musicais nacionais até o dia 20, como Dennis DJ, Zé Felipe, Hugo & Guilherme, Turma do Pagode, Pedro Sampaio e a dupla Maiara & Maraisa.

O parque de exposições João Humberto de Andrade Carvalho, em Dourados, distante a 229 km de Campo Grande, recebe entre amanhã (12) e o dia 20 shows nacionais que vão do sertanejo ao eletrônico, na 57ª Expoagro, realizada pelo Sindicato Rural do município, com patrocínio da Brahma, Sicredi, Senar MS, São Bento Incorporadora e Inpasa – Mais que Energia e apoio do governo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Dourados.

A abertura da exposição é às 19h desta sexta-feira (12), com a presença do presidente do Sindicato Rural, Ângelo Ximenes, além de profissionais do agro e autoridades, entre os confirmados estão o ministro da agricultura, Carlos Fávaro. Em seguida, Zezé di Camargo & Luciano sobem ao palco, para animar o público. Apenas no primeiro dia, o show musical é gratuito para o setor arena, mas a organização do evento informou que “os demais setores do show na sexta-feira, como vip, camarote after, backstage e bistrô seguem à venda, nos pontos oficiais e no site”.

São esperados cerca de 70 mil visitantes durante os 10 dias de feira, que terá as principais novidades tecnológicas do agronegócio, conforme o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Angelo Ximenes. “Com a participação de mais de 80 expositores, o evento reunirá a cadeia de produção do agro nacional para apresentar as principais novidades tecnológicas do setor, a fim de atender todas as demandas do produtor rural e, ao mesmo tempo, ampliar a competitividade do segmento.”

O presidente ainda explica que a Expoagro 2023 terá uma programação para atender aos mais diferentes setores do agronegócio, uma forma de levar ao produtor inovação e conhecimento agrícola para conectar, difundir ideias, apoiar e acelerar o desenvolvimento de soluções que ajudem o agro a crescer de forma cada vez mais sustentável.

Além de Zezé di Camargo & Luciano, estão na programação os artistas Dennis DJ, Zé Felipe, Hugo & Guilherme, Turma do Pagode, Pedro Sampaio e a dupla Maiara & Maraisa, para os próximos dias. A organização ressaltou que quem já comprou o ingresso para o setor arena exclusivamente para assistir a Zezé Di Camargo & Luciano, poderá utilizar o convite diretamente na entrada de qualquer outro show, durante a Expoagro 2023 ou receber o reembolso em data a ser definida.

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, destacou o efeito que a exposição deve gerar na economia da cidade. “A Expoagro tem grande impacto na economia do setor do nosso município, por meio da exposição de animais, máquinas, equipamentos e insumos agrícolas, proporcionando oportunidades para negociações e a realização de negócios entre produtores, fornecedores e compradores.” Alan ainda ressaltou que o evento leva inovações que contribuem para o desenvolvimento da agricultura. “A Expoagro também é uma vitrine para a exposição de novas tecnologias e produtos para o setor agropecuário, trazendo inovações que podem contribuir para o desenvolvimento de uma agricultura mais produtiva e sustentável. Para nossa gestão, é um prazer imenso poder contribuir todos os anos para a realização deste importante evento”, afirma.

Zezé di Camargo & Luciano

Entre as atrações confirmadas na Expoagro estão os dois filhos de Francisco, também conhecidos como Zezé di Camargo & Luciano, que realizam um show gratuito na abertura do evento, a partir das 21h, desta sexta-feira. O primeiro grande sucesso da dupla foi o hit “É o Amor”, lançada em 1991 e regravada por mais de 70 intérpretes (em espanhol, hebraico e russo). Em seguida, tiveram outras canções reconhecidas, como “Águas Passadas”, “Deus” e “Eu te Amo” (And I Love Her) regravação de uma das músicas da banda Beatles.

Em 1996, Zezé Di Camargo & Luciano se tornaram um dos artistas mais ouvidos das rádios com a música “Quando a Gente Ama Demais”. De 1997 a 1999, surgiram grandes canções como “Toma Juízo”, “É Minha Vida”, “Meu Coração Só Quer Chorar”, “Cada Volta É um Recomeço”, “Vem Ficar Comigo”, “Pra Não Pensar em Você”, “Dois Corações e uma História” e “Pior É te Perder”, “Será que Foi Saudade”, a clássica “Pare!” e o hit dançante “Mexe que É Bom”.

Desde então, a dupla continuou crescendo, se tornando ainda mais famosa, alcançando a marca de 20 milhões de cópias vendidas, no ano de 2003. Além de grandes hits emplacados, a dupla recebeu algumas premiações como a Academia de Letras (melhor dupla) e o Grammy Latino.

Em 2005, foi lançado o filme “Dois Filhos de Francisco”, que conta a história da dupla, nas telinhas. Com estrondosa audiência, o longa foi responsável por trazer “No Dia em que eu Saí de Casa”, de volta às paradas. Com o passar do tempo, Zezé di Camargo & Luciano continuaram as composições, lançando mais e mais músicas. Entre os destaques estão “O que Vai Ser de Nós”, “Não Quero te Perder”, “Faça Alguma Coisa”, “Chega”, “Sonho de Amor”, “Flores em Vida” e “O Defensor”.

Recentemente, a dupla completou 32 anos de carreira, com uma série de conquistas: 58 milhões de cópias vendidas, 27 CD’s, 1 EP e 6 DVDs, o filme: “Dois Filhos de Francisco” (indicado ao Oscar e Grammy Latino), 6 indicações e 5 vitórias, 20 discos de platina, 15 discos de platina duplo, 27 discos de ouro, 27 discos de prata e 25 discos de diamante, enredo da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, no carnaval do Rio de Janeiro.

Oportunidades

Neste ano, a feira terá mais de 80 expositores, que garantem a oportunidade de o produtor conhecer as principais novidades tecnológicas e importantes lançamentos que farão a diferença para a produção no campo, realização de negócios e possibilidade de estreitar relacionamentos.

Estarão presentes máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, agricultura de precisão, irrigação, armazenagem, pecuária, sementes, corretivos, fertilizantes, defensivos agrícolas, insumos diversos, tecnologia, agricultura familiar, financiamento, seguro, peças, autopeças, ferramentas, veículos, com participação dos principais bancos direcionados ao agro.

Serviço

A Expoagro acontece entre 12 a 20 de maio, no parque de exposições João Humberto de Andrade Carvalho. Ingressos nas lojas Boné. com (shopping Avenida Center); Red Men (rua Dr. Nelson de Araújo, 595); Banca do Jaime (avenida Marcelino Pires); Boliva Conveniência (av. Marcelino Pires, 6.980); e Rancharia Country (rua Mato Grosso, 2.017) e on-line, pelo site: www.baladapp.com.br. Para acompanhar mais informações, acesse o perfil do Instagram: @ expoagrodouradosoficial.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

