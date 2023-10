Ministério Público recebe laudos e dois estádios estão liberados para receber torcedores

Os dirigentes do Águia Negra e Portuguesa conseguiram apresentar os documentos necessários para liberar seus estádios para a rodada deste final de semana do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. Os estádios Sotero Zarate e o Ninho da Águia estão liberados pelo Ministério Público para receber seus torcedores.

A Portuguesa enfrenta o Misto de Três Lagoas, no próximo domingo, às 15h, no estádio Sotero Zarate. Os ingressos serão vendidos no valor de R$10.

Já no estádio Ninho da Águia, o time da casa, o Águia Negra, recebe o União ABC, neste domingo, às 17h.

O único jogo com portões fechados será entre São Gabriel e Corumbaense, em Camapuã, no estádio Carecão.

Próxima rodada

Estádio Carecão – São Gabriel x Corumbaense

Estádio Sotero Zarate- Portuguesa x Misto

Estádio Ninho da Águia – Águia Negra x União ABC

Classificação

1 – Corumbaense, 4 pontos;

2 – Portuguesa, 3 pontos;

3 – Náutico, 3 pontos;

4 – Misto, 2 pontos;

5 – Águia Negra, 2 pontos;

6 – São Gabriel, 1 ponto;

7 – União ABC, 0