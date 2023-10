Halloween no cinema tem grandes filmes, como ‘Pânico 6’

Programação especial do Cinemark para o Halloween vai exibir filmes aclamados do gênero, como: ‘Jogos Mortais X’

Até o dia 1º de novembro deste ano, a rede de cinemas Cinemark realiza a “Temporada do Terror”, com sessões especiais para exibir grandes filmes do gênero, que fizeram sucesso nos cinemas, pelo valor promocional de R$ 12 em comemoração ao Halloween, no dia 31 de outubro.

A Temporada do Terror terá duas programações diferentes e para fechar o período os escolhidos foram os recentes “Jogos Mortais X”, “Fale Comigo”, “Sobrenatural: A Porta Vermelha”, “O Exorcista do Papa” e “Pânico 6”, todos lançados em 2023, além de “Sorria”, que estreou em setembro de 2022 e foi o filme de terror mais assistido do ano passado.

Em Campo Grande, na unidade do Cinemark, a programação local vai revezar as exibições dos filmes, com isso os campo-grandenses que gostam do gênero precisarão ficar atentos à programação local por meio do site oficial: https://cinemark.com.br/lp/temporada-do-terror.

Sinopses

Sobrenatural: A Porta Vermelha

A família Lambert, formada por Josh (Patrick Wilson), Renai (Rose Byrne) e os filhos Dalton (Ty Simpkins) e Foster (Andrew Astor), acaba de se mudar. Logo, uma das crianças entra em coma de forma inexplicável, o que faz os pais pensarem que a nova casa abriga algum tipo de espírito do mal. Mas eles logo se mudam do local e nos dias seguintes acabam descobrindo que o problema não estava na casa e sim no próprio filho.

Pânico 6

Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega), Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding) estão fartos. Depois de sobreviver ao massacre final de Ghostface em Woodsboro, os quatro se mudam sem cerimônia para Nova York. Lá, os dois irmãos querem começar uma nova vida, por assim dizer, e deixar a pequena cidade e suas experiências traumáticas para trás. Mas o maldito assassino com uma máscara de fantasma e uma lâmina afiada não pode ser abalado tão facilmente, porque de repente ele também aparece na Big Apple. Na rua, no metrô, no supermercado – aparentemente em todos os lugares ele aproveita a agitação da cidade grande para desaparecer na multidão com a mesma rapidez com que apareceu antes. E embora Sam, Tara, Mindy e Chad já tenham conhecido o assassino, desta vez eles não podem confiar em sua experiência. Porque quem está por trás da máscara tem novos truques na manga.

O Exorcista do Papa

Inspirado nos arquivos reais do Padre Gabriele Amorth, Chefe Exorcista do Vaticano. O padre realizou mais de 100.000 exorcismos em sua vida e faleceu em 2016, aos 91 anos. Amorth escreveu duas memórias – “An Exorcist Tells His Story” e “An Exorcist: More Stories” – e detalhou suas experiências lutando contra Satanás e demônios que agarraram e possuíram as pessoas com seu poder. O filme, sendo o retrato do personagem da vida real, acompanha Amorth (Russell Crowe) enquanto ele investiga a terrível possessão de um menino e acaba descobrindo uma conspiração secular que o Vaticano tentou desesperadamente proteger e manter no esquecimento.

Sorria

Em “Sorria”, tudo na vida da Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon) muda, após uma paciente morrer de forma brutal em sua frente, e ela testemunhar o incidente bizarro e traumático no consultório. A partir daí, ela começa a experimentar ocorrências assustadoras que ela não consegue explicar, mas que, de alguma forma, se relacionam com a morte que ela presenciou. Para entender o fenômeno que não sai de sua cabeça, a Dra. irá atrás de respostas, mesmo que o mal também já esteja perseguindo-a, e tudo que ela mais quer é também fugir. Rose irá até às últimas consequências, com o objetivo de desvendar e combater o mal desconhecido que começou a afetar sua vida e de todos ao seu redor. Cada dia mais imersa nessa teia de acontecimentos assustadores, para sobreviver, ela deverá enfrentar a situação perturbadora que se apresenta, e tentar escapar de sua nova e horrível realidade.

Jogos Mortais X

É o décimo capítulo da famosa franquia de terror com gore e tortura “Jogos Mortais”, iniciada em 2004 sob direção de James Wan (Invocação do Mal, Velozes & Furiosos 7). Nesta nova sequência, John Kramer (Tobin Bell), o impiedoso assassino Jigsaw – criador dos sádicos jogos de sobrevivência – está muito doente e em busca de uma cura milagrosa. Ele decide, então, viajar para o México após ouvir falar de um inovador procedimento médico que, além de experimental, também é muito arriscado. Disposto a tentar a sorte, Kramer parte rumo à cura. Porém, ao chegar a seu destino, se depara com um ambiente macabro, e descobre que toda a operação é uma farsa para enganar pessoas vulneráveis. Agora armado com um novo propósito, o infame serial killer usará armadilhas insanas e engenhosas para virar o jogo contra os vigaristas, relembrando o motivo de ser conhecido como o terrível vilão Jigsaw.

Fale Comigo

No terror da A24, conjurar espíritos tornou-se a última moda nas festas locais e, procurando uma distração no aniversário de morte da mãe, Mia está determinada a participar da trend. Na trama, acompanhamos o grupo de amigos que encontra uma misteriosa mão embalsamada e descobre que ela permite invocar espíritos. Como é de se esperar, todos ficam muito empolgados com a nova descoberta, mas não demora muito até que a brincadeira tome um rumo extremamente perigoso quando um deles acaba indo longe demais e, por acidente, abre uma porta para o mundo espiritual. Agora, com todos altamente vulneráveis a várias ameaças aterrorizantes, cada um dos amigos será obrigado a lidar com uma difícil escolha, descobrindo em quem devem confiar: nos mortos da outra dimensão ou nos vivos. Protagonizado por Sophie Wilde, Miranda Otto, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Djanji e Zoe Terakes, o filme é dirigido pela dupla de estreantes em longas-metragens, Danny e Michael Philippou.

Em cartaz

Além dos longas participantes da promoção, segue em cartaz no Cinemark o novo filme “O Exorcista: O Devoto”, que é a sequência do clássico de 1973 sobre uma menina de 12 anos que é possuída por uma misteriosa entidade demoníaca, forçando sua mãe a buscar a ajuda de dois padres para salvá-la. Nesta versão de 2023, desde a morte de sua esposa grávida em um terremoto no Haiti, há 12 anos, Victor Fielding tem criado sua filha Angela sozinho. Mas quando Angela e sua amiga Katherine desaparecem na floresta e retornam três dias depois sem memória do que aconteceu com elas, isso desencadeia uma série de eventos que obrigará Victor a confrontar o mal e, em seu terror e desespero, buscar a única pessoa viva que testemunhou algo parecido antes: Chris MacNeil. Baseado no best-seller de William Peter Blatty.

Lançamento

Ainda no gênero do terror tem o filme que estreia nesta quinta, “Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim”, que é a primeira adaptação cinematográfica da famosa franquia homônima de jogos lançada em 2014. Na história, que se passa em um restaurante familiar tipicamente americano chamado Freddy Fazbear’s Pizza, acompanhamos Mike Schmidt (Josh Hutcherson), um jovem contratado para trabalhar como o vigia noturno do local. Sob o comando do gerente Steve Raglan (Matthew Lillard), o lugar é muito famoso por seus característicos robôs animados que fazem a festa das crianças durante o dia. Porém, quando chega a noite, um segredo obscuro e mortal surge: os bonecos animatrônicos se transformam em assassinos psicopatas.

Por Rafaela Alves.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.