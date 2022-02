Messi é detonado por imprensa francesa: “Não acrescenta nada”

”Neste momento, é um erro de avaliação. Em termos de patrocínio, a contratação de Messi é genial. As camisas são vendidas e as pessoas vêm para ver ele jogar no PSG. Mas devemos reconhecer que do ponto de vista esportivo, não acrescenta em nada. O mais problemático é que na última noite foi uma partida importante e é aí que esperamos que estejam os grandes jogadores.”

(Com Lance!)