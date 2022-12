Mato Grosso do Sul retorna da Copa do Brasil de Taekwondo com 15 medalhas

Mato Grosso do Sul encerrou a temporada nacional de taekwondo com 15 medalhas na Copa do Brasil Embaixador 2022, que teve disputas de 1º a 4 de dezembro no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), em Recife (PE).

Das 15 medalhas obtidas, 10 foram de ouro, três de prata e duas de bronze. Coordenada pela FTkdMS (Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul), a seleção estadual contou com 22 atletas, da Equipe Fábio Costa (Campo Grande), Associação de Lutas, Artes e Cultura (ALAC – Campo Grande) e Associação Três-Lagoense de Taekwondo (ATL – Três Lagoas). Os técnicos foram Fábio Costa, Robson Carvalho, Sonia Carvalho e Celso Souza. Estes dois últimos também competiram pela classe máster.

O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd) e reuniu 984 atletas de todas as regiões do Brasil, nas categorias infantil, cadete, juvenil, sub-21, adulto e máster, competindo kyorugui (luta) e poomsae (formas), entre faixas coloridas e pretas.

Nas categorias de faixa preta, os atletas somaram pontos no ranking nacional da modalidade, conquistando, assim, vaga para o Grand Slam do ano que vem, campeonato que define a seleção brasileira de taekwondo.

Um dos destaques da temporada foi o atleta Luiz Felipe de Almeida Aquino, que há anos representa Mato Grosso do Sul em alto nível. Com apoio da Fundesporte, neste ano o taekwondista participou de diversos eventos internacionais em busca de pontos para o ranking mundial, percorrendo países como o Chile, Costa Rica, Estados Unidos, e Bósnia e Herzegovina. Na trajetória, o sul-mato-grossense de 18 anos superou o campeão mundial e o líder do ranking internacional.

