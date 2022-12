Atletas da APAE embarcam para as Olimpíadas Especiais edição nacional

No início da tarde de hoje (5), atletas da Apae Campo Grande, embarcaram para a cidade de Aracaju, no estado de Sergige, onde disputam provas da 23ª edição, etapa nacional dos jogos.

Os alunos e atletas da instituição são acompanhados pela Coordenadora Regional dos jogos das APAEs, da 3ª Região, Michele Caroline Fabian, professora de Educação Física do (CEDEG/APAE) Centro de Educação Especial Girassol e do presidente da instituição, Antônio José dos Santos Neto.

A Capital será representada por Adriana Tavares na natação; Maria Edwirges no tênis de mesa Down; Maisa lino no salto em distância; Luan Vicente no Futsal; Murilo Alves Florentino também no Futsal; Juliana Martins, 50 metros PC, atletismo; José Venâncio no lançamento de disco, atletismo.

A abertura oficial acontece hoje, às 19h, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe. Na ocasião, terá a cerimônia de abertura com show de artistas locais, apresentações da cultura sergipana, desfile dos atletas de 24 estados, que representam as mais de 2.200 unidades das APAEs do país e o acendimento da Pira Olímpica.

Serão 5 dias de competição, onde os atletas participarão de 11 modalidades esportivas, sendo quatro coletivas (basquete, handebol, futsal e futebol society) e sete individuais (atletismo, natação, ginásticas rítmica e olímpica, tênis de mesa, capoeira e bocha).

Sobre as Olimpíadas

A promoção das Olimpíadas Especiais das APAEs – edição nacional, é realizada pela Federação Nacional das APAEs (Fenapaes).