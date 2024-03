Mascena volta à Mato Grosso do Sul e reforça Portuguesa

Lateral foi campeão com a Lusa na Série B de 2023 e estava no Ceará

O lateral direita André Mascena está de volta e agora compõe oficialmente o elenco da Portuguesa para a fase decisiva do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2024 – Série A. O contrato entre clube e jogador foi legitimado na tarde desta quarta-feira (6/03) após sua chegada à Campo Grande (MS).

Estimado pela torcida, Mascena atuou como titular absoluto durante a Série B de 2023 e balançou a rede duas vezes na temporada: na estreia do time contra o Coxim e também em goleada contra o Misto na 2ª rodada.

Seu retorno a Mato Grosso do Sul se dá após passagem pelo Iguatu, do Ceará, onde disputou, além do certame local, Copa Nordeste e também Copa do Brasil.

Agora o atleta volta a vestir as cores rubro-verde e chega para fase decisiva, trazendo consigo boas expectativas. “É uma honra voltar à Portuguesa, pelo carinho das pessoas e pelo clube em si. Sei que aqui tem muitos jogadores experientes e eu vim para somar com eles a fim de alcançar nossos objetivos”, diz Mascena.

Após passar por avaliação médica, o lateral deve se juntar aos companheiros de time para os treinos visando a fase do mata-mata.

Perfil

Nome: André Vieira Mascena

Idade: 26 anos

Naturalidade: Santo André

Altura: 1,81

Peso: 78 kg

Posição: Lateral direita

Pé preferencial: Destro

Com informações da Portuguesa MS.

