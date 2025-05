Maratona de Campo Grande organiza treinão especial de Dia das Mães

Mães e filhos poderão correr juntos em evento gratuito e com sorteio de brindes

Neste domingo, dia 11 de maio, é comemorado o Dia das Mães. E para celebrar a data unindo esporte e bem-estar, a Maratona de Campo Grande oferece para todas as mães um treinão gratuito, com largada às 6h, no Parque dos Poderes. Haverá música com o DJ Fabinho, cafés com barista, hidratação com água e isotônico e sorteio de brindes para as mães presentes. “O treinão do Dia das Mães é um presente para as nossas corredoras mães, para que elas possam começar o domingo fazendo o que gostam! É uma ação com a energia maravilhosa da Maratona de Campo Grande para as atletas que já correm e para as iniciantes que nunca correram e querem sentir o sabor da corrida. Os papais, filhos e filhas também estão convidados”, explica Kassilene Cardadeiro, responsável pela organização.

Entre os 5 mil atletas esperados para participar da quarta edição da Maratona de Campo Grande, haverá muitas mães, inclusive participando da prova ao lado de seus filhos. É o caso de Terezinha Inajossa Santos, de 42 anos, que vai correr 10 km e torcer pelos dois filhos, Octávia e Isaac, de 7 e 5 anos, na prova kids. “Tem sete meses que comecei a correr e me apaixonei. Será minha primeira participação na Maratona de CG, vou correr com meus filhos e eles também já estão ansiosos para participar. Correr com eles é muito bom, sentir a adrenalina deles, é emocionante, a gente se diverte muito. Para mim, a Maratona de Campo Grande vai ser inesquecível! Ter meus filhos na torcida e também participando mostra que cada passo inspira gerações e fortalece nossos laços”, resume Terezinha.

É o caso também de Ana Carolina Sartori, de 41 anos, que vai participar com os filhos Manuela de 14 anos, e Benjamim, de 10. Ela começou a correr incentivada pelo marido, Rafael, e também por questões de saúde, pois recebeu um diagnóstico de pré-diabetes. Após pouco mais de um ano correndo regularmente, Ana já emagreceu 18 quilos e vai participar da prova de 10 km. “A melhor parte é olhar as crianças e ver eles incentivados no exercício. A Manuela muitas vezes me acompanhou de bicicleta no início, começou a correr e na Maratona de Campo Grande vai correr os 5 km. O Benjamim gosta muito de participar das corridas, eles sempre perguntam quando tem e querem participar junto. Hoje nós quatro corremos, e ganhamos, com a corrida, qualidade de vida. É um momento de divertimento, de espairecer, de conexão, e vejo no olhar das crianças o orgulho que eles têm, de onde eu cheguei”, afirma.

Para a atleta e influenciadora digital Tatiane Bergamo, que já é mãe de dois filhos, José e João, de 15 e 11 anos, e está de 29 semanas da terceira gestação, a corrida é uma grande aliada na busca por saúde e por bem-estar físico e psicológico, tanto no pós-parto quanto em todas as fases da vida. Ela começou a correr para superar a depressão pós-parto e hoje, vivendo uma gravidez supersaudável, segue correndo regularmente.

“A corrida é meu momento de estar me conectando comigo mesma, com Deus, conseguindo me reencontrar, já que a gente se doa tanto durante a gestação, e depois no pós-parto e na maternidade. E eu tenho certeza que ela vai ser minha grande aliada também para criar a Lorena Maria, ensinando que a persistência, a dedicação e a disciplina nos levam onde a gente quiser”, completa.

A Maratona de Campo Grande será realizada pelas ruas de Campo Grande e terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 5 km, 10 km, 21 km (meia maratona) e o kids, especial para crianças de 3 a 13 anos. Além das provas, haverá também outras programações no evento na Cidade da Maratona (altos da Afonso Pena). As inscrições estão no quinto lote e as vagas são limitadas.

Serviço

Data: Domingo, dia 11 de maio

Horário: Largada às 6h, com início da concentração às 5h30 e atividades no local até 8h30

Local: Parque dos Poderes, em frente ao prédio da Governadoria de MS

Inscrições pelo site: www.maratonadecampogrande.com.br .

Com informações da assessoria de comunicação

