Festa em Rochedinho e feiras de rua são opções para o Dia das Mães

Apresentações musicais, teatro, além de parque temático, também fazem parte da programação

Neste sábado (10), a partir das 16h, Rochedinho, a aproximadamente 30 km de Campo Grande, a 8ª edição da tradicional Festa do Queijo. A celebração contará com cerca de 40 expositores e produtores locais, com expectativa de público de 10 mil pessoas ao longo do dia.

Na praça de alimentação, além dos deliciosos quitutes das barraquinhas de queijos e derivados do leite, haverá variedades de opções gastronômicas, que vão desde o tradicional cachorro-quente até o saboroso churrasco de chão. Para completar, os food trucks oferecerão pratos diversos, como churros, acarajé e uma seleção de drinks refrescantes.

A programação musical começa às 18h, com o show do cantor Zezé do Pantanal. A cerimônia de abertura oficial está marcada para as 19h30. Em seguida, às 21h, sobe ao palco o grupo Os Filhos de Campo Grande, encerrando a festa às 23h.

O diretor da escola agrícola do distrito de Rochedinho e também professor, Francisley Galdino, ressalta a importância da trajetória da Festa do Queijo e o papel fundamental que a tradição desempenha na cultura da Capital.

“O evento iniciou de forma simples, com o apoio da igreja, e hoje ocupa um lugar de destaque no calendário oficial de Campo Grande. Na edição anterior, recebemos um público recorde, e foi uma experiência memorável para todos. Para este ano, nossa expectativa é tornar a festa ainda mais grandiosa, superando todas as edições passadas. Nosso compromisso é continuar a crescer e a fortalecer essa tradição a cada edição, valorizando o que há de melhor na nossa cultura e na nossa gente”.

De forma caseira, sem adição de conservantes e baixa adição de açúcares, a professora aposentada, Ana Cristina Garcia Anache, criou a Saboratta Delícias Caseiras, que produz conservas de pimenta, legumes, geleias, molhos e doces, com objetivo de proporcionar aos clientes lembranças afetivas. O negócio começou de forma despretensiosa, criado apenas como forma de presentar amigos.

“De maneira geral, estamos empolgados para apresentar nossos produtos. Sentimos que a cada evento ou feira, a aceitação dos nossos produtos tem conseguido crescimento das vendas e procura cada vez maior”.

A Festa do Queijo terá início às 16h. A programação musical terá início às 18h com o show de Zezé do Pantanal. A cerimônia de abertura oficial está marcada para as 19h30. Em seguida, às 21h, o grupo Os Filhos de Campo Grande sobe ao palco para encerrar a festa com muita música regional.

SEXTA-FEIRA (9)

Espetáculo ‘Traga-me a cabeça de Lima Barreto’

O Sesc Teatro Prosa apresenta nesta sexta-feira (9), às 19h, o espetáculo ‘Traga-me a cabeça de Lima Barreto’, com a Cia. Dos Comuns, do Rio de Janeiro. Escrita pelo diretor e dramaturgo Luiz Marfuz, em 2017, especialmente para comemorar os 40 anos de carreira do ator Hilton Cobra, com direção de Onisajé (Fernanda Júlia), a peça mostra uma imaginária sessão de autópsia na cabeça do escritor Lima Barreto, conduzida por um Congresso de Eugenistas no Brasil, início do século XX. Após a morte de Lima Barreto, os médicos eugenistas determinam a exumação do corpo, a fim de responder à seguinte pergunta: “Como um cérebro, considerado inferior pelos eugenistas da época, poderia ter produzido e publicado obras literárias de qualidade, se a arte nobre e da boa escrita deveria ser um privilégio das raças consideradas superiores?”. A partir desse embate, a peça mostra as várias facetas da personalidade e da genialidade de Lima Barreto, refletindo sobre loucura, racismo e eugenia, a obra não reconhecida e os enfrentamentos políticos e literários de sua época. (Classificação: 14 anos)

Mercado de Pulgas

Antiguidades, artesanato, brechós, cosméticos, doces, gastronomia regional, livros, plantas, presentes, vinis, tapeçarias e muito mais estarão reunidos na Praça Ary Coelho em mais uma edição do Mercado de Pulgas, evento inspirado nos subúrbios de Paris do século XIX. O evento é realizado das 16h às 22h e das 9h às 22h no sábado, com parceria entre Feira de Antiguidades, Coletivo de Mulheres empreendedoras e ACVV-MS (Associação Cultural de Violeiros e Violeiras do Estado de Mato Grosso do Sul).

Bazar Solidário

Das 7h às 19h, o estacionamento do Fort Atacadista Cafezais, na av. Gury Marques, abre espaço para Bazar Solidário em prol das crianças e adolescentes atendidos pelas Irmãs Franciscanas das Moreninhas. Os itens disponíveis no bazar incluem uma variedade que vai desde perfumes, maquiagens e cremes hidratantes até eletrônicos, roupas e acessórios, atendendo a diferentes perfis e necessidades dos consumidores. Os interessados poderão também encontrar garrafas térmicas grandes, ferros a vapor, secadores de cabelo profissionais, materiais de pesca e bolsas diversas. A forma de pagamento é flexível, aceitando dinheiro, Pix ou cartão de débito.

SÁBADO (10)

Espetáculo “Yo soy, Américo

No sábado, é dia de programação infantil no Sesc Teatro Prosa, com o espetáculo ‘Yo soy Américo’, com Cami Basterra, da Argentina, às 16h. A atriz Cami Basterra interpreta Américo, um personagem arquetípico dos bairros latino-americanos. Um dândi cheio de ternura e vendedor de café, que em seu carro ambulante leva a sua história, sua dignidade e muitos objetos cotidianos transformados em elementos acrobáticos. Em um universo de sabores e ritmos latinos, Américo oferece ao público um delicioso café. Como ele irá prepará-lo?

Música Poética

A partir das 20h, no Teatro Glauce Rocha, Márcio De Camillo e Geraldo Espíndola se unem a Orquestra de Câmara do Pantanal e Cia de Dança do Pantanal para o espetáculo ‘Música Poética’, uma jornada artística que une música, dança e poesia em uma homenagem à cultura do Mato Grosso do Sul. Idealizado e realizado pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, o projeto promove apresentações com entrada gratuita por diversas regiões do Estado.

Badaró

No dia 10, a partir das 19h, a Revista Badaró lançará a edição impressa 1/2025 da Revista, com conversa sobre a importância da imprensa alternativa na luta social, com Gerson Jara e Ana Cláudia Salomão. Haverá venda de bebidas, alimentos e discotecagem. O evento ocorrerá na Cut-MS, Travessa Cel. Edgard Lopes, 49, próximo à Feira Central.

Feira Badauê

A Feira Badauê, realizada em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, chega a sua terceira edição no dia 10 de maio, das 16h à meia-noite, no Ceper do II Plano, localizado na Rua Olinda Pires de Almeida, 2935, Vila Planalto. O evento surge com a proposta de valorizar a produção artesanal, a criatividade e a originalidade, movimentando a cena cultural douradense. Haverá teatro com a apresentação ‘Balança Mais Não Cai’, DJ Aruan, roda de samba, oficina de pintura em madeira com Hayana Hikari, live painting e oficina de lambe lambe com Leo Mareco, observatório itinerante e atividades astronômicas e feirinha de adoção.

Feira Mixturô

Das 17h às 21h, a Praça do Peixe (av. Bom Pastor, 700) recebe a Feira Mixturô, em edição especial de Dia das Mães. Gastronomia, artesanato, música ao vivo com Allan Veiga, feira de adoção pet, a feira é uma boa pedida para quem quer passar o fim de semana em família e ainda apoiar os empreendedores de Campo Grande.

Adele Hello Tribute – Live In Vegas

Na intenção de enaltecer toda a trajetória da cantora britânica Adele, Stephanie Lii, cantora gaúcha e fã, criou em 2019 o “Hello Adele Tribute”, uma produção à altura da maior diva do cenário internacional da atualidade. Em cinco anos de projeto, foram mais de 150 apresentações, no Brasil e na Europa. A turnê tem como inspiração justamente o show de Las Vegas, onde por 2 horas o público terá a sensação de estar presente no Caesars Palace, em um show da cantora. Um espetáculo para toda a família, 100% ao vivo, a partir das 21h, no Palácio Popular da Cultura, com ingressos disponíveis no site Realiza Shows.

DOMINGO (11)

3º Casa Aberta Contações

No dia das mães, apresentamos uma história baseada em uma família real que se construiu a partir da adoção e do afeto. Uma programação para toda a família! “Será Que Meu Pé Sabe” conta a história da Mamãe Coração, ela tem o sonho de formar uma família, com o Papai Coração e mais dois filhos. A mamãe, ao ver a primeira estrelinha nascer no céu, faz um pedido especial. A espera da mamãe se torna ansiosa, até o telefone tocar, contando que seus filhos estavam a aguardando, numa casa cheinha de outras crianças, em uma cidade no meio do Pantanal. A entrada é gratuita e o endereço é Rua Visconde de Taunay, 306, bairro Amambai

Feira o Balaio

É real: a Feira o Balaio, sucesso em Dourados, volta para Campo Grande neste domingo, das 18h às 23h, na av. Calógeras, 3143, bem na frente da Esplanada Ferroviária. Arte, artesanato, botânica, bem-estar, gastronomia, moda, feirinha de adoção de pets, sebos e música com Dovalle, Afro Queer e Ipê da Serra agitam o evento.

Últimas semanas de Space Bounce Park

Ainda há tempo de curtir o parque temático localizado no estacionamento em frente à Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande, que oferece atividades que desafiam o equilíbrio e a agilidade, garantindo muita adrenalina e diversão. O espaço de 2.000 m² traz brinquedos infláveis como foguete espacial com 14 metros de altura, o giro radical, a super bolha, a torre de escalada e a arena de futebol. Tem tobogã gigante, piscina de espumas, pêndulo e corrida de obstáculos. O valor para brincar por 30 minutos é R$ 49,90 e PcD (Pessoa com Deficiência) tem 50% de desconto. As sessões acontecem das 16h às 21h30 de terça-feira a domingo. O limite de peso para brincar é de 80 kg e é obrigatório o uso de meias.

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram