Mano Menezes chega ao CT do Corinthians para assinar contrato

Mano Menezes está neste exato momento no CT Joaquim Grava para assinar contrato com o Corinthians. Segundo informações do Globoesporte.com, Mano já deve comandar os treinos na tarde de hoje. Caso nenhum imprevisto aconteça, Mano Menezes já deve reestrear pelo Corinthians no clássico deste sábado (30), contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Se tudo der certo na assinatura de contrato, essa será a terceira passagem de Mano pelo Timão. Ele chegou ao clube em 2008, pela série B, e ano seguinte venceu o Paulistão e a Copa do Brasil. Ele saiu do Timão em 2010 para a Seleção Brasileira. Ele só retornou ao clube em 2014, para reconstrução do elenco que encaminhou o título brasileiro do ano seguinte com Tite no comando.

Mano Menezes estava no Internacional, quando foi o seu último trabalho. Ele foi demitido em junho, após uma série de derrotas. Em 2022, levou a equipe gaúcha ao vice-campeonato brasileiro e neste ano foi técnico do Colorado na primeira fase da Libertadores, mas não resistiu a uma sequência de três jogos sem vencer. Ele foi demitido com 60% de aproveitamento após 81 jogos.

