Cidade de MS é escolhida como uma das sedes da Superliga C

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), divulgou na tarde de ontem (27), as sedes para a realização da Superliga C, com início em novembro. Em Mato Grosso do Sul, a cidade de Glória de Dourados, a 281 quilômetros de Campo Grande, será uma sedes que contará com seis equipes, sendo quatro de Goiás, uma do Mato Grosso e a equipe sul-mato-grossense da Associação Campo Grande.

Conforme o regulamento, a CBV relatou que as seis vencedoras de cada uma das sedes garantirão vagas para a Superliga B em 2024.

Veja como ficou os grupos.

Cidade de Pinhalzinho (SC)

Associação Pinhalense (SC)

Associação Napoli Caçadorense (SC)

Associação Chapecoense (SC)

Campinas Vôlei (SP)

Vôlei Vinhedo (SP)

Cidade Irati (PR)

Irati (PR)

Pato Vôlei (PR)

Vôlei Marechal (PR)

Sesi (SP)

Ades Sorocaba (SP)

Foz do Iguaçu (PR)

Rio de Janeiro (RJ)

Tijuca (RJ)

Maricá Olimpica (RJ)

Instituto Louveira (SP)

Farma Conde (SP)

Praia Grande (SP)

Natal (RN)

Desportivo Rio Grande (RN)

Alecrim (RN)

Vôlei Shiro (RN)

Sport Clube Recife (PE)

Central Vôlei (PE)

CC3 Esporte Clube (Ce)

Ceará (CE)

Brasília (DF)

Prevermed (DF)

Mais Vôlei (DF

Brasiliense (DF)

Associação Brasiliense (DF)

ASCADE (DF)

Glória de Dourados (MS)

Associação Campo Grande (MS)

Instituto ACE (GO)

Goiás Vôlei (GO)

Lona Voleibol (GO)

Vila Nova (GO)

Força Vôlei (MT)

